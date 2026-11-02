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NBA／勇士新秀飆分紀錄比肩張伯倫 倫德伯格想開發「招牌殺招」

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士24歲新秀倫德伯格期盼開發更強的進攻技巧。 路透
勇士24歲新秀倫德伯格期盼開發更強的進攻技巧。 路透

勇士24歲新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）雙雙缺陣的情況下，面對快艇狂轟生涯新高37分，率領勇士拿下4連勝。賽後他透露，自己希望持續開發進攻技巧，未來將「後撤步三分球」練成個人招牌武器，讓防守球員更難限制他的得分。

倫德伯格面對快艇的37分表現，不僅刷新個人生涯單場得分紀錄，也寫下勇士隊史重要里程碑。根據統計，這是自2010年4月14日柯瑞面對波特蘭拓荒者轟下42分以來，勇士新秀單場最高得分。

更令人驚豔的是，倫德伯格生涯前7場比賽就已經2度攻下至少30分，成為勇士隊史第3位達成這項成就的新秀，前2人分別是名人堂傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）與貝瑞（Rick Barry）。

不過，倫德伯格並未因此感到滿足，他透露自己目前正嘗試增加進攻變化，其中最希望熟練的技巧，就是能夠自行創造投籃空間的「後撤步三分球」。

談到這項技術的起源，倫德伯格回憶，過去效力密西根大學期間就曾經嘗試使用。

「我在密西根的時候試過幾次，印象中第一次真正投進，應該是對馬里蘭大學的比賽。」倫德伯格說，「當時我們處於落後，我前面已經投進幾顆三分球，所以就決定試試看。」

倫德伯格解釋，由於自己原本就有身高優勢，搭配後撤步動作，往往能夠創造更充裕的出手空間，這也讓他開始對這項技術產生興趣。「我發現自己可以獲得不錯的空間，而且我的身高本來就比較高，這多少給了我一些優勢，所以後來就開始偶爾練習。」

不過，他坦言目前還沒有針對後撤步三分球進行大量訓練，主要是在賽前熱身時嘗試，實戰運用也仍處於摸索階段。

「其實我練習這招的次數並不多，但賽前會試著投投看。進了就進了，沒進至少也嘗試過。我希望未來能慢慢把它變成自己的招牌動作。」

另一方面，倫德伯格其實在2天前才剛經歷開季以來最艱難的一晚。當時勇士以112：95擊敗湖人，但倫德伯格全場僅出手3次攻下6分，發生5次失誤，出賽24分鐘就累積6犯離場。

對於自己如何在短時間內重新振作，倫德伯格坦言，前一場比賽的低迷確實讓他感到非常失望，也提醒自己不能因為一場比賽的難堪而失去信心。

「上一場真的讓人非常失望，說實話，我只是告訴自己，不要再讓大家失望了。」倫德伯格表示。

「我知道，不管比賽打得好或不好，都必須保持信心。我也需要重新找回過去6年在大學打球時的那種快樂，現在來到NBA也是一樣。」

倫德伯格更透露，接下來希望自己能夠用更輕鬆的心態享受比賽。

「我會繼續試著帶著笑容打球，或許偶爾也能像柯瑞一樣，來幾個小小的舞步。」

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