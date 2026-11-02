快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯讚費城團隊氣氛佳 曝重返東岸最大適應難題

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯重返東岸，戰力升級的76人開季打出佳績。 法新社
詹姆斯重返東岸，戰力升級的76人開季打出佳績。 法新社

費城76人新賽季展現強大競爭力，在自由市場網羅詹姆斯（LeBron James），並透過交易補進布朗（Jaylen Brown）後，戰力全面升級，開季前6場比賽取得5勝1敗。

對於轉戰費城後的新生活，詹姆斯接受前NBA球星奈許（Steve Nash）專訪時，對球團上下讚譽有加，坦言相當滿意加盟76人以來的經歷，不過從洛杉磯搬到美國東岸，也讓他面臨重新適應環境的挑戰。

詹姆斯今年休賽季告別效力長達8年的洛杉磯湖人，選擇加入76人展開職業生涯新篇章。隨著球隊開季打出5勝1敗佳績，這名資深球星也對新東家的團隊氛圍與未來發展充滿信心。

「到目前為止，一切都非常棒！」詹姆斯表示，「這是一個很出色的球團，球員們也都很棒，大家非常努力，而且都能把自己分內的工作做好。」

儘管對新球隊的環境相當滿意，詹姆斯也坦承，過去8年都在洛杉磯生活與打球，如今突然轉往美國東部，無論生活環境或身體狀態，都需要一段時間重新調整。

「我仍然在適應當中，你知道的，我在洛杉磯待了8年，現在重新回到美國東部生活，對我來說確實需要一些時間。」詹姆斯說。

不過，他相信隨著時間推進，自己會逐漸找回最理想的競技狀態。「隨著一天一天、一周一周，甚至一個月一個月過去，我會慢慢適應，身體狀況也會逐漸提升，接下來的表現一定會更好。」

詹姆斯加盟76人後，開季前6場比賽出賽5場，平均上場33.4分鐘，繳出16.4分、7籃板、7助攻的全面成績。雖然得分數據較過去有所下降，但他仍透過傳球、籃板與組織進攻，持續在場上發揮影響力。

相較之下，詹姆斯上季效力湖人時，包含季後賽在內總計出賽69場，平均每場上場34分鐘，貢獻21.3分、7.2助攻、6籃板，仍維持相當穩定的全能表現。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／泰托姆傷退回歸猛攻32分 綠衫軍破解魔術豪取5連勝

塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）今天碰魔術隊的上半場一度濺血離場，但順利回歸且全場攻下32分，搭配喬治（Paul George）17分發揮，率隊以108：97擊敗魔術，連勝場次推進到第5場，

NBA／勇士新秀飆分紀錄比肩張伯倫 倫德伯格想開發「招牌殺招」

勇士24歲新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）雙雙缺陣的情況下，面對快艇狂轟生涯新高37分，率領勇士拿下4連勝。賽後他透露，自己希望持續開發進攻技巧，未來將「後撤步三分球」練成個人招牌武器，讓防守球員更難限制他的得分。

NBA／詹姆斯讚費城團隊氣氛佳 曝重返東岸最大適應難題

費城76人新賽季展現強大競爭力，在自由市場網羅詹姆斯（LeBron James），並透過交易補進布朗（Jaylen Brown）後，戰力全面升級，開季前6場比賽取得5勝1敗。

NBA／老鷹新秀惡意肘擊對手頭部引爆衝突 遭聯盟禁賽處分

NBA官方今天宣布，老鷹19歲新秀佛萊明斯（Kingston Flemings）因在比賽中蓄意以手肘攻擊鵜鶘後衛麥高文斯（Bryce McGowens）頭部，遭到聯盟處以禁賽1場的懲處，將缺席老鷹接下來對溜馬的比賽。

NBA／湖人不忍了！暴龍全場「26犯」太粗暴 瑞迪克怒揭防守亂象

儘管湖人今日在主場以131：125成功擊敗暴龍，賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）卻對裁判尺度相當不滿，直言暴龍防守動作過於粗暴，不僅許多明顯犯規都未獲吹判，更將球隊頻繁發生失誤的原因，部分歸咎於裁判漏吹犯規。

NBA／勇士菜鳥拒當「刷分仔」倫德伯格遭隊友慫恿後悔：我不是這樣的人

勇士24歲新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）剛自嘲打出「人生最糟糕的一場比賽」後，在柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）今日雙雙缺陣下，面對快艇狂轟生涯新高37分，率隊以124：112收下4連勝，不過，倫德伯格賽後卻對自己的表現感到不滿，直言不應受到隊友影響，從而追求個人數據改變打法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。