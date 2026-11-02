NBA／詹姆斯讚費城團隊氣氛佳 曝重返東岸最大適應難題

費城76人新賽季展現強大競爭力，在自由市場網羅詹姆斯（LeBron James），並透過交易補進布朗（Jaylen Brown）後，戰力全面升級，開季前6場比賽取得5勝1敗。

對於轉戰費城後的新生活，詹姆斯接受前NBA球星奈許（Steve Nash）專訪時，對球團上下讚譽有加，坦言相當滿意加盟76人以來的經歷，不過從洛杉磯搬到美國東岸，也讓他面臨重新適應環境的挑戰。

詹姆斯今年休賽季告別效力長達8年的洛杉磯湖人，選擇加入76人展開職業生涯新篇章。隨著球隊開季打出5勝1敗佳績，這名資深球星也對新東家的團隊氛圍與未來發展充滿信心。

「到目前為止，一切都非常棒！」詹姆斯表示，「這是一個很出色的球團，球員們也都很棒，大家非常努力，而且都能把自己分內的工作做好。」

儘管對新球隊的環境相當滿意，詹姆斯也坦承，過去8年都在洛杉磯生活與打球，如今突然轉往美國東部，無論生活環境或身體狀態，都需要一段時間重新調整。

「我仍然在適應當中，你知道的，我在洛杉磯待了8年，現在重新回到美國東部生活，對我來說確實需要一些時間。」詹姆斯說。

不過，他相信隨著時間推進，自己會逐漸找回最理想的競技狀態。「隨著一天一天、一周一周，甚至一個月一個月過去，我會慢慢適應，身體狀況也會逐漸提升，接下來的表現一定會更好。」

詹姆斯加盟76人後，開季前6場比賽出賽5場，平均上場33.4分鐘，繳出16.4分、7籃板、7助攻的全面成績。雖然得分數據較過去有所下降，但他仍透過傳球、籃板與組織進攻，持續在場上發揮影響力。

相較之下，詹姆斯上季效力湖人時，包含季後賽在內總計出賽69場，平均每場上場34分鐘，貢獻21.3分、7.2助攻、6籃板，仍維持相當穩定的全能表現。