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NBA／老鷹新秀惡意肘擊對手頭部引爆衝突 遭聯盟禁賽處分

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹新秀佛萊明斯(左)因蓄意以手肘攻擊鵜鶘後衛麥高文斯頭部，遭到聯盟處以禁賽1場的懲處。 美聯社
老鷹新秀佛萊明斯(左)因蓄意以手肘攻擊鵜鶘後衛麥高文斯頭部，遭到聯盟處以禁賽1場的懲處。 美聯社

NBA官方今天宣布，老鷹19歲新秀佛萊明斯（Kingston Flemings）因在比賽中蓄意以手肘攻擊鵜鶘後衛麥高文斯（Bryce McGowens）頭部，遭到聯盟處以禁賽1場的懲處，將缺席老鷹接下來對溜馬的比賽。

這起衝突發生在老鷹以99：121不敵鵜鶘的比賽中，當時第四節剩下3分04秒，佛萊明斯在一次攻防轉換過程中，突然朝麥高文斯的頭部揮出右手肘，直接擊中對方臉部。

由於事發當下2人並未處於直接爭搶球權的狀態，佛萊明斯的動作明顯與正常籃球攻防無關，也讓現場氣氛瞬間緊繃，雙方球員隨即在場上發生推擠衝突。

裁判立即吹停比賽，並針對這次肘擊進行判罰，最終認定佛萊明斯的行為具有蓄意攻擊性質，對他祭出技術犯規，隨後直接將其驅逐出場。

儘管當時老鷹已經陷入大幅落後，這次不必要的肢體衝突仍引發關注。聯盟在賽後進一步檢視事件，於美國時肩周日正式公布懲處結果，決定對佛萊明斯處以禁賽1場且不支薪的處分。

佛萊明斯將在老鷹作客溜馬的比賽中執行禁賽，預計接下來面對巫師時重新回到球隊陣容。

現年19歲的佛萊明斯，是老鷹在2026年選秀會以首輪第8順位選進的年輕後衛，球團對他的未來發展抱有期待。

佛萊明斯進入聯盟後，已經逐漸展現進攻與組織能力，本季平均每場繳出7.1分、4.7助攻、2.9籃板，整體投籃命中率達47.6%，三分球命中率也有38.5%，展現不錯的進攻效率。

對老鷹而言，佛萊明斯遭到禁賽的時機也相當不理想。球隊目前戰績僅3勝4敗，最近5場比賽更吞下4敗。

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