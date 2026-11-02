NBA／狂寫史上首見全能紀錄 唐西奇場均轟37.7分傲視群雄

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）新賽季展現絕佳狀態，今天主場迎戰暴龍，全場狂轟45分、15籃板、6助攻、5抄截，還投進8記三分球，數據顯示，他成為NBA史上首位單場至少拿下45分、15籃板、5助攻、5抄截及5記三分球的球員，寫下前所未見的全能紀錄。

湖人前一戰才在領先25分的情況下遭勇士逆轉，今天回到主場力拚反彈。總教練瑞迪克（JJ Redick）持續將進攻主導權交給唐西奇，而這名27歲的斯洛維尼亞球星也沒有讓球隊失望，開賽便在攻守兩端展現強烈企圖心。

唐西奇首節就攻下16分，並且頻頻利用防守判斷製造對手失誤。上半場結束時，他已經累積24分、8籃板、4助攻、5抄截，其中4次抄截集中在第一節，展現過去較少受到外界關注的防守能力。

根據NBA統計，唐西奇成為自1997-98年賽季開始記錄逐球攻防數據以來，首位在半場就繳出至少20分、5籃板、5記三分球及5抄截的球員，同時也是NBA史上首位半場投進5記三分球、又完成5次抄截的控球後衛。

對於唐西奇的防守表現，湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler）賽後特別給予肯定。

「唐西奇的防守能力沒有得到足夠的讚賞。」凱斯勒表示，「他的籃球智商非常高，知道自己應該站在哪個位置，也清楚何時該出現在正確的防守地點，今晚就充分展現了這一點。」

唐西奇此役出賽35分鐘，全場23投12中，三分球12投8中，罰球更是13罰全中，另外還有1阻攻，雖然發生7次失誤、累積5次犯規，仍交出令人驚嘆的全能成績。

其中8記三分球距離他的生涯單場最多紀錄僅差1球，而45分也讓他完成加盟湖人後第20次單場至少攻下40分的演出。

更值得一提的是，這已經是唐西奇效力湖人期間第2次單場繳出至少40分、10籃板及5抄截。根據統計，湖人自1982-83年賽季以來，除了唐西奇之外，沒有其他球員曾在單場達到這3項數據門檻。

上個賽季拿下得分王的唐西奇，本季開局得分表現依舊驚人，已經連續4場比賽至少攻下35分，目前平均每場貢獻37.7分、8.2籃板、7.3助攻、1.8抄截，在得分榜上遙遙領先，呈現獨走狀態。

統計顯示，唐西奇本季前6場比賽累計攻下226分，成為NBA自1960年以來，第3位在單季前6戰就攻下至少225分的球員，比肩「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與「100分大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）。過去只有喬丹在1986年，以及張伯倫曾2度達成這項驚人紀錄。

隨著唐西奇持續繳出歷史級數據，搭配湖人的開季表現，他也成為年度MVP的強力競爭者。