NBA／湖人不忍了！暴龍全場「26犯」太粗暴 瑞迪克怒揭防守亂象

儘管湖人今日在主場以131：125成功擊敗暴龍，賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）卻對裁判尺度相當不滿，直言暴龍防守動作過於粗暴，不僅許多明顯犯規都未獲吹判，更將球隊頻繁發生失誤的原因，部分歸咎於裁判漏吹犯規。

「我們發生了24次失誤，卻還是拿下131分，你們都看得到，有些失誤根本是因為我們真的被犯規了。這就是現在的NBA，當你面對這種幾乎每個回合都在犯規的球隊時，真的很難打。」瑞迪克賽後表示。

瑞迪克進一步解釋，現今許多防守球員會在貼身防守時，抓住持球者沒運球的那隻手，再趁機試圖抄球。他也舉出雷霆華勒斯（Cason Wallace）過去防守溜馬麥克康奈爾（T.J. McConnell）的例子，認為類似情況在聯盟已相當普遍。

不過，瑞迪克也承認，球隊本身的判斷與傳球選擇同樣存在問題，部分失誤本來就會在比賽過程中自然發生，並未將責任全數推給裁判。

值得一提的是，暴龍此役全場被吹判26次個人犯規，讓湖人獲得32次罰球機會、命中27球，其中唐西奇一人就包辦13次罰球，而且全部命中。反觀暴龍全場則是25罰18中。