NBA／勇士菜鳥拒當「刷分仔」倫德伯格遭隊友慫恿後悔：我不是這樣的人

勇士24歲新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）剛自嘲打出「人生最糟糕的一場比賽」後，在柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）今日雙雙缺陣下，面對快艇狂轟生涯新高37分，率隊以124：112收下4連勝，不過，倫德伯格賽後卻對自己的表現感到不滿，直言不應受到隊友影響，從而追求個人數據改變打法。

事實上，倫德伯格原有機會挑戰生涯首次單場40分，當時勇士板凳席隊友不斷鼓勵他繼續得分，他也因此嘗試在最後階段追求40分大關，可惜接連投失3顆三分球，最終得分停留在37分。

「我這輩子從來不是一個刻意追求數據的球員，剛才像那樣受到隊友影響、屈服於壓力，是我做得不好的地方。我是一個喜歡正確打球方式的人，也喜歡高效率的籃球，但在最後2、3分鐘，我沒有做到這一點，這是我的問題。」

值得一提的是，倫德伯格開季至今，除了面對唐西奇（Luka Doncic）領軍的湖人時陷入低潮。前7戰場均仍能攻下22.3分，整體投籃命中率高達52%，三分球命中率也有41%。

現年24歲的倫德伯格，在2026年選秀會以首輪第11順位加盟勇士，來自密西根大學他，上季在NCAA場均繳出15.1分、6.8籃板。此役則上場34分鐘，19投13中，包含三分球11投6中、罰球6投5中，繳出37分、4籃板、6助攻與1抄截。