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NBA／狂讚勇士菜鳥天賦太嚇人 柯爾驚嘆：他甚至還沒搞懂比賽怎麼打

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士24歲「老菜鳥」倫德伯格開季表現令人驚艷。 美聯社
勇士24歲「老菜鳥」倫德伯格開季表現令人驚艷。 美聯社

勇士24歲「老菜鳥」倫德伯格（Yaxel Lendeborg）持續展現驚人天賦，今天面對快艇狂轟生涯新高37分，率領球隊以124：112過關，豪取4連勝。對於這名菜鳥的爆發，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後大力稱讚，但他更指出，倫德伯格目前甚至還沒有完全理解NBA的比賽節奏，未來仍有相當大的成長空間。

勇士此役適逢背靠背賽程首戰，教練團決定讓柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）兩位老將輪休，原本可能影響整體進攻火力，沒想到倫德伯格挺身而出，成功扛起得分重任。

倫德伯格全場19投13中，包含6記三分球，攻下37分、6助攻，不僅刷新個人生涯單場得分紀錄，也讓勇士在缺少2名主力的情況下，依舊維持流暢的進攻節奏。賽後談到倫德伯格的表現，柯爾認為，最令人不可思議的並不是他單場攻下37分，而是他在尚未完全適應聯盟的情況下，就已經能夠打出如此高水準的內容。

「他現在就能打成這樣，但你知道嗎？他其實還不太懂NBA的比賽。」柯爾表示，「對他來說，場上的節奏依然非常快，但他的技術實在太好、天賦也太出色，所以即使如此，還是能夠不斷完成各種精彩的進攻。」

柯爾指出，倫德伯格目前仍處於摸索階段，尤其面對不同球隊的防守策略時，還需要累積更多經驗，才能做出更有效率的判斷。他認為，隨著比賽經驗增加，倫德伯格將逐漸學會觀察防守陣形，理解對手的協防與包夾方式，並且在擋拆進攻中做出更精準的選擇。

此外，倫德伯格在防守端同樣還有很大的進步空間，包括閱讀對手進攻、掌握防守站位，以及適應NBA不同球員的進攻特性，都是未來需要持續磨練的部分。

談到倫德伯格對於球隊的重要性時，柯爾直言他的存在徹底改變了勇士的進攻面貌。

「這改變了一切。」柯爾說，「看看今晚的比賽，柯瑞沒有上場，但我們還是攻下124分，而倫德伯格就是我們能維持如此強大進攻火力的主要原因。」

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