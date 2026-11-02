NBA／「罰球之王」換人當？泰托姆4戰狂獲54罰 寫塞爾蒂克18年紀錄

根據《NBC Sports Boston》統計，塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）近4場比賽，累積獲得54次罰球機會，成為自2008年「真理」皮爾斯（Paul Pierce）以來第二人。更值得注意的是，泰托姆目前場均罰球10.2次，不僅與唐西奇（Luka Doncic）並列聯盟第一，甚至比雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的4.7次多出一倍以上。

事實上，泰托姆近幾場比賽頻繁獲得罰球機會，10月28日面對籃網時，單場就獲得22次罰球、命中18球，攻下40分；10月30日對公牛又有8次罰球機會，加上此役對魔術17罰15中，讓他寫下綠衫軍睽違18年的罕見紀錄。

根據《NBC Sports Boston》統計，上一次達成此紀錄球員已是2008年的皮爾斯，當年皮爾斯率領綠衫軍奪下隊史第17座總冠軍，並榮獲總冠軍賽MVP。

值得一提的是，泰托姆本季前6戰累積61次罰球出手、命中52球，場均出手10.2次，與湖人球星唐西奇並列聯盟第一，累積罰球出手同樣並列榜首。

至於過去常因製造犯規能力受到討論的亞歷山大，本季前6場比賽僅累積28次罰球出手，場均4.7次，不僅未擠進聯盟前10名，更不到泰托姆的一半。相較之下，SGA上季場均罰球出手達9次，本季開賽後明顯減少。

除了泰托姆與唐西奇，拓荒者的阿夫迪亞（Deni Avdija）以場均9.6次排名第3，巫師的楊恩（Trae Young）則以9.5次排名第4。若以累積出手次數計算，杜蘭特（Kevin Durant）58次排名第3，楊恩57次排名第4，馬克西（Tyrese Maxey）則以53次排名第5。