NBA／沒有柯瑞勇士照拿4連勝 菜鳥倫德伯格狂轟37分創紀錄

金州勇士新賽季開局一度苦吞3連敗，如今卻逐漸展現強勢反彈氣勢。今天主場迎戰洛杉磯快艇，即使柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）雙雙輪休，勇士仍靠著新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狂轟生涯新高37分，最終以124：112擊敗對手，豪取4連勝，也讓快艇吞下5連敗。

勇士此役為了因應接下來的背靠背賽程，決定讓柯瑞與格林休息，原本可能讓球隊戰力受到影響，沒想到前一場面對湖人表現低迷的新秀倫德伯格卻是挺身而出，打出生涯至今最精彩的一戰。

倫德伯格全場19投13中，包含三分球11投6中，攻下37分6助攻4籃板，不僅刷新個人單場得分紀錄，更成為勇士自2010年4月14日柯瑞對波特蘭拓荒者狂轟42分以來，單場得分最高的新秀。

值得一提的是，倫德伯格本季已經有4場比賽得分達到20分，特別是開季前7場比賽就有2場突破30分，成為勇士隊史繼傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）與貝瑞（Rick Barry）之後，第3位生涯前7戰至少2度攻下30分的球員，展現驚人得分爆發力。

除了倫德伯格大爆發，勇士其他球員也提供重要支援。梅爾頓（De'Anthony Melton）攻下21分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）雖然開局手感不佳，最終仍繳出17分、8籃板、8助攻的全面表現。

板凳方面，威廉斯（Brandon Williams）貢獻17分，勇士替補群合計攻下40分，讓球隊即使缺少2名核心球員，仍能維持穩定火力。

反觀快艇，八村壘（Rui Hachimura）攻下全隊最高24分，替補出發的桑德斯（Kobe Sanders）貢獻16分，但依舊無法阻止球隊吞下5連敗。

勇士主場今天還洋溢著冠軍氣氛。金州女武神前一天才在WNBA總冠軍賽第7戰擊敗亞特蘭大夢想，奪下隊史首座總冠軍，讓同屬金州的兩支籃球隊伍共享喜悅。

女武神奪冠功臣威廉斯（Gabby Williams）、海耶絲（Tiffany Hayes）與史托克斯（Kiah Stokes）也現身大通中心觀戰，3人在首節走向座位時，受到全場球迷熱烈歡呼，球團並在上半場安排她們到球場中央接受表揚，向新科WNBA總冠軍致敬。

由於勇士周五才剛在主場出賽，周六又由女武神進行WNBA總冠軍賽，工作人員必須在短時間內多次更換球場地板，以因應不同賽事需求。