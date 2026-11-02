NBA／唐西奇狂砍45分15籃板 湖人驚險退暴龍避免翻盤

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天碰暴龍隊繼續上演飆分秀，第一節就攻下16分、前9次三分球出手命中8球，最終砍下本季次高45分外帶本季新高15籃板，還有6助攻和5抄截，以全能表現率隊以131：125打下暴龍。

唐西奇第一節就展現火熱手感，前4次三分球出手命中3球，先助隊取得31：14領先，接續更有高難度上籃進球畫面，讀秒階段右側45度的外線出手還打板進球，單節個人外線5投4中轟下16分，還有4籃板、3助攻和4抄截，率湖人取得36：23領先。

第一節就出現9失誤的暴龍，第二節開始失誤率下降，但防守沒能阻止湖人，紫金軍團連三節得分都超過30分，最多取得26分領先。

湖人取得絕對領先的關鍵之一唐西奇，前三節救命中8記三分球，且是前9投只錯失1球，儘管後續3次嘗試都落空，仍寫下穿著湖人戰袍的第20場飆分40分以上的比賽。

里夫斯（Austin Reaves）今天也為湖人攻下19分，中鋒凱斯勒（Walker Kessler）16分、15籃板， 不過湖人在前一場遭勇士隊大逆轉後，今天又差點被暴龍隊翻盤，替補球員第四節尾聲40秒就攻下11分讓原本已經準備休息的主力重新上陣才驚險守成。

在雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣下，巴恩斯（Scottie Barnes）攻下29分是暴龍最高，巴瑞特（RJ Barrett）挹注22分。