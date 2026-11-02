NBA／籃網終於開胡！波特、藍道率隊擊退溜馬 國王成唯一不勝球隊

布魯克林籃網終於擺脫開季連敗陰霾！儘管後場面臨人手不足的困境，籃網仍靠著波特（Michael Porter Jr.）攻下23分、9籃板，以及藍道（Julius Randle）貢獻20分，最終以98：90擊敗溜馬，收下新賽季首勝，這也讓國王成為目前聯盟唯一尚未開胡的球隊。

籃網本季開局並不順利，前5場比賽全部吞敗，此役包括德明（Egor Demin）與布朗（Mikel Brown Jr.）兩名後衛缺陣，原本就不完整的後場輪替更加吃緊。

不過，籃網這次展現不同以往的競爭力，除了波特與藍道聯手攻下43分，年輕後衛特勞雷（Nolan Traore）也持續亮眼表現，全場貢獻16分6助攻，成為球隊擊退溜馬的重要功臣之一。

溜馬方面同樣受到傷兵影響，明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因大腿後側肌群受傷無法出賽，讓球隊進攻組織受到影響。

在哈利伯頓缺陣的情況下，奈哈德（Andrew Nembhard）攻下全隊最高23分，席亞康（Pascal Siakam）則繳出17分、5籃板、5助攻，但仍無法帶領溜馬守住勝利。

值得注意的是，籃網此役能夠拿下首勝，與總教練費南德茲（Jordi Fernandez）近期的陣容調整有密切關係。

前一次籃網以109：136慘敗溜馬時，特勞雷曾攻下17分，展現不錯的進攻能力，也讓費南德茲決定將這名年輕後衛拉上先發陣容，給予更多發揮空間。

特勞雷是去年選秀會首輪第19順位新秀，過去3場擔任先發期間，平均上場26.7分鐘，能夠貢獻13.3分、3.7助攻，逐漸在球隊輪替中站穩腳步。

如今面對溜馬，特勞雷再次把握機會，不僅攻下16分，更送出6次助攻，證明自己除了具備得分能力，也能負責串聯球隊攻勢。對於正在尋找穩定陣容的籃網而言，特勞雷的成長無疑是一項重要收穫，尤其在多名後衛缺陣的情況下，他的表現也讓教練團擁有更多調度選擇。

這場勝利讓籃網正式擺脫開季5連敗，聯盟不勝球隊也從原本的2支減少至1支，目前僅剩開季0勝6敗的國王，仍在苦苦追尋新賽季首勝。