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NBA／灰狼戰力亮曙光！迪文森佐跟腱斷裂復健超前 醫師看好本季回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
今年季後賽遭遇阿基里斯腱斷裂的灰狼迪文森佐，主治醫師表示本季有望重返球場。 美聯社
今年季後賽遭遇阿基里斯腱斷裂的灰狼迪文森佐，主治醫師表示本季有望重返球場。 美聯社

灰狼當家球星愛德華Anthony Edwards）因右膝傷勢接受手術，讓球隊戰力面臨考驗。不過，灰狼近日終於迎來好消息，今年季後賽遭遇右腳阿基里斯腱斷裂的後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo），復健進度不僅符合預期，主治醫師更樂觀表示，本季重返球場仍是既定目標。

根據灰狼官方近日發布的復健紀錄影片，負責迪文森佐治療的骨科醫師歐馬利（Martin O'Malley），對他的恢復情況給予高度肯定，表示無論肌力或各項檢測數據，都顯示復健進展相當順利。

「我們可以很明確地說，你的恢復進度符合預期，甚至可以說已經超前。當初受傷時，我們設定的目標就是本季回歸，這點毫無疑問。」

由於阿基里斯腱斷裂通常需要漫長的復健期，外界對於迪文森佐能否趕上2026–27年賽季仍抱持疑慮，不過經歷約半年復健，迪文森佐的恢復情況相當正面，目前已能進行輕度場上活動，包括投籃練習、移動訓練及重量訓練。

事實上，迪文森佐上季是灰狼重要的後場戰力，例行賽82場全數先發，場均繳出12.2分、4.1籃板及3.8助攻，三分球命中率達37.9%，不僅具備外線投射能力，也能提供防守能量與組織支援，然而迪文森佐在首輪對上金塊第4戰首節，不幸遭遇右腳阿基里斯腱斷裂，隨後接受手術修復，提前結束季後賽征途。

灰狼 NBA 復健 Anthony Edwards 愛德華 醫師

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