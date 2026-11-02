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NBA／ 睪丸癌後再傳壞消息！雷霆放棄托比奇合約選項 明夏成自由球員
雷霆21歲後衛托比奇（Nikola Topic）近年接連遭遇傷病考驗，如今根據美媒報導，雷霆也決定不執行他2027–28年賽季、價值750萬美元的第4年球隊選項，因此托比奇預計將在明年夏天成為完全自由球員。
事實上，托比奇2024年以首輪第12順位加盟雷霆後，職業生涯便充滿波折，當年他因左膝前十字韌帶受傷，缺席整個2024–25賽季，又在2025年10月確診睪丸癌，不得不暫時放下籃球，接受治療，直到今年1月完成化學治療後，托比奇才於2月14日對公鹿的比賽中，正式迎來NBA生涯首秀。然而，托比奇上季僅出賽10場後，今年6月又因背部問題接受微創椎間盤手術，導致本季仍未能出賽。
根據《The Oklahoman》報導，隨著雷霆近年與多名核心球員簽下大約，這次不執行托皮奇的選項，預估能替雷霆節省約6000萬美元的薪資及豪華稅相關成本，然而雙方未來也不排除以較低金額重新簽約。
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