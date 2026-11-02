NBA／泰托姆傷退回歸猛攻32分 綠衫軍破解魔術豪取5連勝

塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）今天碰魔術隊的上半場一度濺血離場，但順利回歸且全場攻下32分，搭配喬治（Paul George）17分發揮，率隊以108：97擊敗魔術，連勝場次推進到第5場，

泰托姆第一節讀秒階段，在中場附近運球轉身時，後腦勺撞到魔術凱恩（Jamal Cain）額頭，讓出現血漬的他一度回到休息室，不到上半場剩下6分13秒就回到賽場。

塞爾蒂克最多取得15分領先，魔術在主將班凱羅（Paolo Banchero）腳踝腳傷缺陣下雖努力追分，下半場在達席爾瓦（Tristan Da Silva）外線進球下打出12：0猛攻，將差距縮小到74：77，布萊克（Anthony Black）第四節初的「3分打」」更助隊79：79追平，但逆轉差一步，塞爾蒂克靠普里查德（Payton Pritchard）和加薩（Luka Garza）接連進球打出6：0攻勢，喬治比賽尾聲的三分彈更讓「綠衫軍」領先擴大到11分，澆熄魔術反撲氣燄。

泰托姆今天攻下全場最高的32分、7助攻，其中15分來自罰球線，喬治17分、8助攻，懷特（Derrick White）和加薩各12分。

魔術以布萊克和達席爾瓦各23分最高，華格納（Franz Wagner）有14分和生涯新高12助攻，但球隊仍吞下開季主場3連敗。