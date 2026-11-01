NBA／76人開季4度落後雙位數翻盤 馬克西笑喊：我真的累了！

眾星雲集的費城76人新賽季展現驚人的逆轉能力，今天面對夏洛特黃蜂，儘管比賽過程一度陷入雙位數落後，仍靠著馬克西（Tyrese Maxey）攻下38分，最終以109：104逆轉獲勝，將開季戰績推進至6勝1敗。

值得一提的是，這已經是76人本季第4次在落後至少10分的情況下翻盤，連馬克西賽後都忍不住開玩笑地說：「我真的不想再這樣打了，我已經受夠了！」

76人本季雖然擁有豪華陣容，但這場比賽仍受到傷兵影響，詹姆斯（LeBron James）因下背部坐骨神經痛缺陣，安比德（Joel Embiid）則受到右腳痠痛困擾，同樣無法上場，讓馬克西必須再次扛起球隊進攻重任。

面對黃蜂的頑強抵抗，76人雖然一度取得領先，卻又遭到對手反超，直到比賽後段才重新掌握局勢。

馬克西此役展現明星後衛身手，全場23投13中，攻下38分、4籃板、4助攻，尤其第四節再度挺身而出，帶領76人完成逆轉。

根據統計，這已經是馬克西本季第3次在第四節單節攻下至少15分，顯示他在決勝時刻具備強大的得分爆發力，也成為76人能夠屢次逆轉的重要關鍵。

馬克西也高度肯定隊友展現的韌性與求勝意志。「我們這群人都是戰士。」馬克西說，「我們曾經領先，也曾經落後，但最後還是追回來了。大家都非常有競爭心，比賽不到最後一刻就不算結束，這正是我最喜歡這支球隊的地方。」

馬克西強調，76人最重要的特質，就是即使局勢不利，也不願意輕易認輸。「我們討厭輸球。只要能夠讓比分維持接近，想要擊敗我們就會非常困難。」

儘管76人新賽季擁有多名明星球員，馬克西仍是球隊最穩定的進攻核心。開季前7場比賽，他平均攻下29.6分、4.1籃板、4.4助攻，不僅帶領球隊取得6勝1敗的亮眼戰績，場均得分更暫居聯盟第3名。