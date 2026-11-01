NBA／國王19歲新秀進攻火力太狂！ 連兩戰轟30分改寫紀錄

沙加緬度國王新賽季前6場比賽全數吞敗，成為全聯盟唯二勝場沒開胡的球隊。不過，19歲樂透新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）卻打出令人驚豔的表現，今天面對灰熊狂轟38分，繼前一場對鵜鶘34分14助攻之後，連續兩場比賽得分突破30分。

根據統計，艾卡夫此戰飆進9記三分球，不僅追平NBA新秀單場最多三分球紀錄，也超越傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson），寫下國王隊史新紀錄。

除此之外，艾卡夫還以19歲又349天的年齡，成為國王隊史最年輕連續2場攻下至少30分的球員，同樣打破「大O」保持的21歲又357天紀錄。

除了連續30分的驚人表現，艾卡夫開季的進攻企圖心同樣令人吃驚。

根據報導，他職業生涯前3場比賽就累計出手73次，超越杜蘭特（Kevin Durant）新人球季前3戰出手64次的紀錄。隨著比賽持續進行，艾卡夫的出手次數也不斷增加，開季累計已達144次，反映出國王賦予這名年輕後衛相當大的進攻自由度。

大量出手也轉化為實際得分，艾卡夫目前平均每場攻下26.3分，暫時躋身聯盟本季場均得分前10名，對一名才剛踏入NBA的19歲新秀而言，表現格外突出。