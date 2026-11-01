WNBA／金州女武神成軍兩年登頂 陳紫柔成首位奪冠台裔女將

WNBA金州女武神前鋒威廉斯（Gabby Williams）今天在總冠軍賽第7戰砍30分，率領球隊以68比63擊敗亞特蘭大美夢而斬獲隊史首冠，陣中女將陳紫柔也成為WNBA史上首位奪冠的台裔球員。

法新社報導，女武神隊原本於第一節領先多達8分，但第二節遭到逆轉，直到第三節尾端才打出一波17比7攻勢，以45比44微幅領先進入第4節，在比賽末段又拉開分差，最終以68比63贏得總冠軍賽第7戰。

威廉斯於下半場挺身而出獨得28分，幫助成軍僅2年的女武神奪下隊史首冠。

陳紫柔成為WNBA史上首位奪冠的台裔球員。 法新社

榮膺WNBA總決賽最有價值球員的威廉斯說道：「我不要在萬聖夜這一天輸球。當球隊有著如此美好又正面之能量時，一切都會變得容易。」

專門報導美國亞裔社群新聞的媒體平台「AsAmNews」指出，陳紫柔成為第一位贏得WNBA總冠軍的台裔美國球員。

陳紫柔在總冠軍賽第7戰替補上場1分15秒，僅1次出手沒有命中，但她於本季例行賽場均貢獻7.2分、1.1籃板、1.9助攻，是女武神隊重要的板凳戰力。