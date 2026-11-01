WNBA／金州女武神成軍2年奪冠寫歷史 威廉斯飆分創紀錄獲FMVP

WNBA總冠軍賽上演歷史性決戰！金州女武神在萬聖節當天迎戰亞特蘭大夢想，靠著威廉斯（Gabby Williams）狂轟30分，最終以68：63力退對手，贏得隊史首座總冠軍。威廉斯也憑藉優異表現贏得FMVP。

在滿場18000名身穿紫色球衣的球迷見證下，這是WNBA史上首次總冠軍賽殺到搶7大戰，女武神更創下成軍僅2年就奪冠的驚人紀錄。根據Elias統計，女武神成為橫跨NBA、BAA及WNBA，史上第3支成立前2季就封王的球隊，同時也是WNBA首支當季沒有任何年度最佳陣容成員，卻成功奪冠的隊伍。

身為擴編新軍，女武神過去一直被質疑缺少頂級球星，陣容多由其他球隊釋出的球員組成，但威廉斯在最重要的戰役中挺身而出，用實際表現回應外界批評。

此役女武神上半場進攻不順，以24：30落後，威廉斯前兩節更只得到2分。不過下半場她突然爆發，第三節獨拿15分，甚至超越夢想全隊單節14分的得分，還跨越第三、四節連續包辦球隊15分，寫下WNBA總冠軍賽新紀錄。

雙方第四節持續拉鋸，直到終場前2分18秒，威廉斯投進個人第4記三分球，幫助女武神打破平手，取得此後不再失去的領先優勢，最終驚險封王。

威廉斯全場23投10中，包括三分球8投4中、罰球6罰全中，另有4阻攻、3籃板、2抄截及2助攻。她在下半場攻下的28分，也創下WNBA季後賽任意半場最高得分紀錄，30分則追平總冠軍賽決勝戰最高得分紀錄。

此外，威廉斯在系列賽第1戰、第6戰都曾拿下26分，整個系列賽共有3場至少攻下25分，追平WNBA總冠軍賽歷史紀錄。

現年29歲的威廉斯，2018年以選秀首輪第4順位進入WNBA，過去主要以防守見長，生涯平均得分不到10分。女武神老闆拉卡柏（Joe Lacob）今年休賽季親自前往招募當時效力土耳其球隊的她，如今也證明這筆補強的價值。

日裔美籍總教練中瀨（Natalie Nakase）賽後激動表示：「她就是我們的終結者，在這種比賽攻下30分，真的太不可思議了！對我來說，她就是全世界最有價值的球員。」

威廉斯則回應外界長期以來的質疑：「去年我們一直聽到有人說，我們沒有明星、沒有天賦。是嗎？才怪！我們有一群懂得贏球、願意為勝利付出一切的人。」

她強調，球隊始終相信彼此，並努力隔絕外界雜音，專注建立正面的團隊文化。從不被看好的擴編新軍，到成軍第2年就站上WNBA頂峰，女武神用這座冠軍證明，即使沒有傳統意義上的超級巨星，同樣能夠打造一支冠軍球隊。