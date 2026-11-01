NBA／史密斯狂飆30分 火箭外線大爆發轟垮傷兵滿營雷霆

火箭今天在主場靠著史密斯（Jabari Smith Jr.）與史馬特（Marcus Smart）聯手轟進13記三分球，幫助球隊以119：98大勝殘缺雷霆21分，迅速從前一戰敗給獨行俠的陰霾中反彈；反觀雷霆開季取得4連勝後，近期在傷兵滿營情況下接連吞下2場敗仗。

火箭此役外線火力猛烈，全隊三分球41投18中，其中史密斯18投10中，包含6記三分球，攻下全隊最高30分、9籃板；史馬特更在三分線外10投7中，貢獻24分，兩人聯手轟進13記三分球，成為擊潰雷霆防線的關鍵。

因下背部痠痛缺席前2場比賽的森根（Alperen Sengun）此役順利回歸，繳出16分、10助攻、9籃板的準大三元成績，杜蘭特（Kevin Durant）則有14分進帳。

比賽前段雙方互有攻勢，火箭在第二節初段以37：30領先，隨後打出18：4的猛烈攻勢，一口氣將差距擴大至21分。雷霆雖然在上半場最後6分鐘追回部分失分，仍以51：62落後。易籃後火箭再度加強攻勢，開局連拿8分，史密斯命中三分球後，將領先擴大至19分。此後雷霆始終無法將差距縮小至12分以內，最終以21分之差吞敗。

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26分4籃板3助攻，威廉斯（Kenrich Williams）與史提茲（Bennett Stirtz）各拿11分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、麥肯（Jared McCain）分別進帳10分。

雷霆開季出師不利，接連折損霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace）三大主力，同時都將缺席相當長的時間，雷霆戰力可說是大受打擊。

火箭陣中包括范弗利特（Fred VanVleet）和謝普得（Reed Sheppard）都因傷缺席，但陣容深度依舊傲人，目前戰績6勝1敗在西區僅次於不敗的灰熊。