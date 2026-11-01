快訊

影／韓國瑜南投力挺許淑華 開酸有人「大小目」：只看台積電

11月交通新制1次看 台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

剛告別韓國前東家 李雅英宣布和台灣經紀公司結束合作！留台添變數

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／史密斯狂飆30分 火箭外線大爆發轟垮傷兵滿營雷霆

聯合新聞網／ 綜合報導
史密斯攻下全隊最高30分。 路透
史密斯攻下全隊最高30分。 路透

火箭今天在主場靠著史密斯（Jabari Smith Jr.）與史馬特（Marcus Smart）聯手轟進13記三分球，幫助球隊以119：98大勝殘缺雷霆21分，迅速從前一戰敗給獨行俠的陰霾中反彈；反觀雷霆開季取得4連勝後，近期在傷兵滿營情況下接連吞下2場敗仗。

火箭此役外線火力猛烈，全隊三分球41投18中，其中史密斯18投10中，包含6記三分球，攻下全隊最高30分、9籃板；史馬特更在三分線外10投7中，貢獻24分，兩人聯手轟進13記三分球，成為擊潰雷霆防線的關鍵。

因下背部痠痛缺席前2場比賽的森根（Alperen Sengun）此役順利回歸，繳出16分、10助攻、9籃板的準大三元成績，杜蘭特（Kevin Durant）則有14分進帳。

比賽前段雙方互有攻勢，火箭在第二節初段以37：30領先，隨後打出18：4的猛烈攻勢，一口氣將差距擴大至21分。雷霆雖然在上半場最後6分鐘追回部分失分，仍以51：62落後。易籃後火箭再度加強攻勢，開局連拿8分，史密斯命中三分球後，將領先擴大至19分。此後雷霆始終無法將差距縮小至12分以內，最終以21分之差吞敗。

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26分4籃板3助攻，威廉斯（Kenrich Williams）與史提茲（Bennett Stirtz）各拿11分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、麥肯（Jared McCain）分別進帳10分。

雷霆開季出師不利，接連折損霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace）三大主力，同時都將缺席相當長的時間，雷霆戰力可說是大受打擊。

火箭陣中包括范弗利特（Fred VanVleet）和謝普得（Reed Sheppard）都因傷缺席，但陣容深度依舊傲人，目前戰績6勝1敗在西區僅次於不敗的灰熊。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／溫班亞瑪狂轟43分 馬刺打下殘陣灰狼勇奪4連勝

馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天狂轟43分外帶7籃板和6阻攻，率黑衫軍頂住灰狼隊的反撲，以121：111收下勝利，開季2連敗後拉出4連勝。

NBA／詹姆斯、安比德一起休沒關係 76人第四節海嘯攻勢逆轉黃蜂

本季組成四位超級球星豪華陣容的76人隊，今天其中兩位主將「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和禁區大將安比德（Joel Embiid）一同休息，面對黃蜂隊最多陷入13分落後，但在馬克西（Tyrese Maxey）38分領軍下，第四節尾聲拉出一波13：0豐功反撲，最終反以109：104奪下開季客場3連勝。

NBA／19歲菜鳥布瑟27分強勢領軍 灰熊6連勝追平隊史最佳開季

曼菲斯灰熊開季氣勢銳不可擋！今天主場迎戰國王，靠著19歲新秀布瑟（Cameron Boozer）攻下27分、9籃板，以及史都華（Isaiah Stewart）貢獻24分，灰熊下半場徹底擊潰對手防線，最終以136：105大勝31分，豪取開季6連勝，追平隊史最佳開季紀錄，也繼續保持全聯盟唯一不敗之身。

NBA／率年輕馬刺強勢衝冠 溫班亞瑪豪言：今年MVP換我拿了！

溫班亞瑪放話新賽季MVP輪到他，盼率馬刺重返總決賽並奪冠；上季曾獲最佳防守球員並打進總決賽。

NBA／史密斯狂飆30分 火箭外線大爆發轟垮傷兵滿營雷霆

火箭今天在主場靠著史密斯（Jabari Smith Jr.）與史馬特（Marcus Smart）聯手轟進13記三分球，幫助球隊以119：98大勝殘缺雷霆21分，迅速從前一戰敗給獨行俠的陰霾中反彈；反觀雷霆開季取得4連勝後，近期在傷兵滿營情況下接連吞下2場敗仗。

NBA／釀酒人到場助陣也沒用！雙塔轟52分 騎士單節48分打爆公鹿

剛奪下世界大賽冠軍的密爾瓦基釀酒人隊成員今天特別到場觀戰公鹿和騎士的比賽，包括喬里歐（Jackson Chourio）、普拉特（Cooper Pratt）、梅伊（Dustin May）、桑撒提拉（Antonio Senzatela）以及總經理阿諾德（Matt Arnold）等，然而卻沒有將贏球喜悅帶給主場球隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。