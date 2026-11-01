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NBA／率年輕馬刺強勢衝冠 溫班亞瑪豪言：今年MVP換我拿了！

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪放話搶新賽季年度MVP。 美聯社
溫班亞瑪放話搶新賽季年度MVP。 美聯社

上季帶領馬刺衝冠失利的天才巨星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在2026-27年賽季展現出無比強烈的爭勝野心。在接受CBS《60 分鐘》專訪時，這位23歲的法國年輕天才對新賽季的個人成績表達了絕對自信。談及上季在MVP票選中第二、僅次於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）時，溫班亞瑪直言：「今年MVP該輪到我拿了。」這番宣言迅速成為球界熱議焦點，也奠定了他挑戰聯盟最高個人榮譽的強烈決心。

溫班亞瑪在加入馬刺的第3個賽季便打出統治級數據，不僅斬獲生涯首座年度最佳防守球員並入選年度最佳第一隊，更一路帶領馬刺隊闖入總冠軍賽。儘管最終以1：4不敵紐約尼克，但他展現的攻守影響力已讓外界將馬刺隊列為2027年總冠軍的熱門隊伍。溫班亞瑪強調，個人奪取MVP的企圖心將與帶領球隊重返決賽舞台並奪冠的目標緊密相連。

除了對MVP的渴望，專訪中也回顧了他在季後賽期間遭指控「球風過激」而引發的「反派」爭議，包括與對手的肢體碰撞遭致紐約球迷的強烈批評。對此，溫班亞瑪展現出超越年齡的成熟，表示高壓的季後賽暴露了自己的競爭極限，但也讓他明白控制情緒與專注籃球的重要性。隨著新賽季全面展開，兼具頂尖天賦與自我反思能力的溫班亞瑪，正全力將這份自信化為現實。

NBA 馬刺 Victor Wembanyama

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