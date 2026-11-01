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NBA／19歲菜鳥布瑟27分強勢領軍 灰熊6連勝追平隊史最佳開季

聯合新聞網／ 綜合報導
19歲新秀布瑟表現依舊搶眼。 美聯社
19歲新秀布瑟表現依舊搶眼。 美聯社

曼菲斯灰熊開季氣勢銳不可擋！今天主場迎戰國王，靠著19歲新秀布瑟（Cameron Boozer）攻下27分、9籃板，以及史都華（Isaiah Stewart）貢獻24分，灰熊下半場徹底擊潰對手防線，最終以136：105大勝31分，豪取開季6連勝，追平隊史最佳開季紀錄，也繼續保持全聯盟唯一不敗之身。

灰熊歷經休賽季陣容大變化後，本季開局表現令人驚艷，前5場比賽全數獲勝，隨著原本同樣保持不敗的火箭遭獨行俠逆轉，灰熊正式成為聯盟唯一一支尚未吞敗的球隊。如今再度擊敗國王，灰熊開季戰績提升至6勝0敗，已經追平2014-15年賽季創下的隊史最佳開季紀錄。

其中，今年選秀會以探花身分加盟的新秀布瑟，再次成為球隊贏球的重要功臣。這名19歲年輕前鋒此役展現出色的進攻能力，攻下全隊最高27分，另外抓下9個籃板。

史都華則貢獻24分，與布瑟聯手在第三節掀起猛烈攻勢，讓原本仍有機會追分的國王徹底失去反擊希望。除了2名主力，傑克森（GG Jackson）也打出亮眼表現，全場攻下21分，尤其三分球5投5中，彈無虛發，成為灰熊上半場建立領先優勢的關鍵人物。

灰熊此役雖然缺少傑洛姆（Ty Jerome）這位得分主力，仍展現充足的陣容深度。頂替先發控衛的史班瑟（Cam Spencer）繳出10分、13助攻的雙十成績，成功串聯球隊進攻，讓灰熊維持流暢的進攻節奏。

比賽前半段，灰熊靠著傑克森精準的外線投射，一度建立21分領先優勢。不過國王並未立即崩盤，靠著新秀艾卡夫（Darus Acuff Jr.）積極搶分，努力縮小差距。

艾卡夫上半場就攻下21分，持續利用個人進攻能力挑戰灰熊防線，讓國王在半場結束時，仍以55：66落後11分，保有追分機會。然而，進入下半場後，雙方戰力差距逐漸浮現。

灰熊第三節在布瑟與史都華帶領下，單節打出42：25的猛烈攻勢，將原本11分的領先擴大至28分，隨後更一度拉開至34分，讓比賽提前失去懸念。國王雖然有艾卡夫持續得分，但面對灰熊多點開花的進攻，始終無法有效壓低對手火力，最終以31分差距慘敗。

值得注意的是，艾卡夫雖然身處球隊連敗低潮，個人表現卻相當搶眼。他前一場面對鵜鶘，就曾攻下34分，此役更進一步飆出38分，連續2場打出高水準得分表現，成為國王開季少數的亮點。

根據統計，艾卡夫以19歲又349天之齡，成為國王隊史最年輕連續2場比賽得分突破30分的球員，超越傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）過去創下的21歲又357天紀錄。

除了艾卡夫，杭特（De'Andre Hunter）貢獻19分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿下11分、14籃板、8助攻，拉文（Zach LaVine）則有11分進帳；國王呈現出與灰熊完全相反的狀態，開季至今6連敗，與籃網的5連敗成為聯盟唯二勝場還沒開胡的球隊。

灰熊後天將在主場迎戰鵜鶘，他們將挑戰隊史首次開季7連勝。

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