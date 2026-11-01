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NBA／釀酒人到場助陣也沒用！雙塔轟52分 騎士單節48分打爆公鹿

聯合新聞網／ 綜合報導
莫布里。 美聯社
莫布里。 美聯社

剛奪下世界大賽冠軍的密爾瓦基釀酒人隊成員今天特別到場觀戰公鹿和騎士的比賽，包括喬里歐（Jackson Chourio）、普拉特（Cooper Pratt）、梅伊（Dustin May）、桑撒提拉（Antonio Senzatela）以及總經理阿諾德（Matt Arnold）等，然而卻沒有將贏球喜悅帶給主場球隊。

在雙方帳面戰力有所差距的情況下，騎士靠著雙塔莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）聯手轟下52分，以136：111痛宰公鹿，戰績提升至4勝2敗。

騎士日前在亞特蘭大遭老鷹終止3連勝，此役開局與公鹿陷入拉鋸，首節結束還以24：25落後1分。不過進入第二節，騎士突然火力全開，單節狂轟48分，反觀公鹿僅得到21分，讓騎士半場結束就以72：46取得26分大幅領先。

騎士上半場團隊投籃命中率高達62%，其中艾倫獨拿19分，成為拉開比分的關鍵人物。公鹿前兩節命中率則只有31%，攻守兩端都遭到對手壓制。

艾倫。 路透
艾倫。 路透

易籃後騎士持續猛攻，第三節再添37分，艾倫在該節剩下2分22秒時完成補籃，讓球隊得分正式突破100分大關，單節後段領先幅度更擴大至34分，提前奠定勝基。

莫布里全場16投11中，攻下27分，艾倫同樣16投12中，貢獻25分、11籃板，雙塔展現驚人進攻效率。海佐尼亞（Mario Hezonja）也抓下11籃板，米契爾（Donovan Mitchell）得到15分，哈登（James Harden）則有13分、7助攻。

騎士後衛湯瑪斯（Meleek Thomas）先前因右腳痠痛缺席1場，此役傷癒歸隊，出賽23分鐘貢獻13分。不過，前鋒泰森（Jaylon Tyson）仍因右腳踝扭傷缺陣。

公鹿方面，韋爾（Kel'el Ware）攻下全隊最高19分，赫洛（Tyler Herro）拿下15分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）以及2名新秀阿門特（Nate Ament）、伯瑞斯（Brayden Burries）各有14分進帳。

公鹿日前才以32之差慘敗給火箭，如今又遭騎士痛宰，戰績下滑至1勝5敗，連續2場比賽都以超過20分差距落敗。

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