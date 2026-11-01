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NBA／鵜鶘變陣喜迎2連勝！老鷹三分球46投僅8中 近5戰苦吞4敗

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘變陣收下2連勝。 路透
鵜鶘變陣收下2連勝。 路透

紐奧良鵜鶘開季苦吞4連敗後，如今逐漸找回奪勝節奏。今天主場迎戰老鷹，靠著比伊（Saddiq Bey）替補攻下全隊最高25分，加上費爾斯（Jeremiah Fears）貢獻20分，鵜鶘全場最多領先28分，最終以121：99大勝對手，收下2連勝。

鵜鶘開賽就展現強大進攻火力，首節投籃命中率高達56%，並利用老鷹8次失誤攻下16分，迅速建立35：18領先優勢。半場結束仍以63：48領先，第三節更一度將差距擴大至20分，帶著92：74的優勢進入決勝節，順利拿下勝利。

除了比伊與費爾斯，威廉森（Zion Williamson）、墨菲（Trey Murphy III）各拿15分，瓊斯（Herb Jones）貢獻11分，馬特科維奇（Karlo Matkovic）則有8分、10籃板。

鵜鶘近期反彈的關鍵，在於新任總教練莫斯利（Jamahl Mosley）調整先發陣容。他將馬特科維奇與防守悍將瓊斯放進先發，搭配威廉森、墨菲及費爾斯，球隊隨即拿下2連勝。

反觀老鷹，全場三分球46投僅8中，命中率低至17.4%，從首節後段落後達雙位數開始，就再也無法將差距縮小至個位數，苦吞最近5場比賽中的第4敗。

此役另一焦點是麥凱倫（CJ McCollum）重返紐奧良。去年6月遭鵜鶘交易至巫師的他，如今效力老鷹，首次回到昔日主場，球團特別播放致敬影片，現場球迷也以掌聲表達感謝。麥凱倫此役攻下14分。

比賽尾聲還爆發衝突，老鷹替補後衛佛萊明斯（Kingston Flemmings）以手肘擊中鵜鶘後衛麥高文斯（Bryce McGowens）臉部，雙方一度發生推擠，所幸球員及教練及時勸阻。裁判檢視重播後，對佛萊明斯吹判技術犯規並將他驅逐出場。

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