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NBA／詹姆斯、安比德一起休沒關係 76人第四節海嘯攻勢逆轉黃蜂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

本季組成四位超級球星豪華陣容的76人隊，今天其中兩位主將「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和禁區大將安比德（Joel Embiid）一同休息，面對黃蜂隊最多陷入13分落後，但在馬克西（Tyrese Maxey）38分領軍下，第四節尾聲拉出一波13：0豐功反撲，最終反以109：104奪下開季客場3連勝。

76人昨天主場擊敗衛冕軍尼克，今天「背靠背」且是客場出征，有坐骨神經痛狀況的詹姆斯及右腳足底筋膜炎的安比德都掛免戰牌；這是76人本季第二度打「背靠背」，也是安比德和詹姆斯首度一起缺陣，不過昨天因左髕骨受傷的布朗（Jaylen Brown）回歸。

四位球星少一半的76人，首節就陷入27：37落後，不過第二節回敬30：17猛攻，半場打完反以57：54超前。

黃蜂第三節在里德（Naz Reid）、施羅德（Dennis Schroder）發揮下重新要回領先，帶著83：77優勢進入四節，但關鍵時刻卻陷入超過3分半的得分乾旱，讓76人拉出一波13：0的逆轉攻勢，從94：101落後到107：101超前，最終以109：104帶走勝利。

馬克西攻下全場最高38分，板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）三分球9投5中貢獻19分，布朗16分、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）挹注10分、8籃板；黃蜂艾倫（Grayson Allen）外線10投7中轟下27分是全隊最高，米勒（Brandon Miller

）24分。

詹姆斯 黃蜂 76人

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