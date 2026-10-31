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NBA／盛讚19歲佛雷格大心臟 厄文：他的競爭意識非常罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格頻頻在關鍵時刻單打得手。 路透
佛雷格頻頻在關鍵時刻單打得手。 路透

獨行俠在NBA盃小組賽首戰上演精彩逆轉秀，靠著厄文（Kyrie Irving）攻下35分，以及二年級少主佛雷格（Cooper Flagg）貢獻33分，最終以116：111擊敗休士頓火箭，終結對手開季不敗紀錄。

賽後厄文對佛雷格的表現讚不絕口，認為這名年輕隊友不僅天賦出眾，更擁有其他球員難以複製的競爭意識和求勝慾望，即使面對高壓的決勝時刻，也完全不會怯場。

「我一直都在談論他的競爭天性，這真的非常罕見。」厄文表示，「聯盟裡有很多天賦出眾的球員，他們擁有很好的運動能力，也能完成許多令人驚豔的動作，但那種想要成為最強球員、渴望贏球，甚至願意做好每一件小事的競爭意識，是發自內心的。」

厄文認為，佛雷格最特別的地方，就是即使身體已經相當疲憊，仍能在關鍵時刻完成不可思議的進攻，替球隊穩定局面。

「我覺得他就是具備這種特質。有時候你看著他，會覺得他已經很累了，但下一秒他又能打出一個精彩好球，這會讓我們全隊都安定下來。」

厄文接著說：「他的籃球智商與競爭意識，讓他能夠有今天這樣的表現。我不認為壓力真的會對他造成太大影響。」

儘管佛雷格年僅19歲，NBA生涯至今也只出賽75場，但他已逐漸展現能夠在關鍵時刻承擔重任的能力。面對開季尚未吞敗的火箭，佛雷格不僅打出高效率進攻，更在最後階段多次挺身而出，成為獨行俠逆轉勝的重要功臣。

此役佛雷格全場19投13中，攻下33分、9籃板，與厄文合力砍下68分。

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