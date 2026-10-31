NBA／巴恩斯狂轟新高41分仍救不了暴龍 魔術2天內完成復仇

多倫多暴龍今天在NBA盃小組賽首戰迎戰奧蘭多魔術，儘管當家球星巴恩斯（Scottie Barnes）打出生涯代表作，全場狂轟41分，刷新個人單場得分紀錄，卻仍無法帶領球隊守住主場，最終以114比121吞下敗仗。

雙方周三才剛交手，當時魔術進攻表現低迷，三分球全場35投僅10中，最終遭暴龍以30分差距擊敗。然而，僅隔2天再次碰頭，魔術的外線準星便出現明顯改善，成為左右勝負的最大關鍵。

貝恩（Desmond Bane）攻下本季新高28分，華格納（Franz Wagner）繳出26分、11助攻；除了2名主力，卡特（Wendell Carter Jr.）貢獻20分，布萊克（Anthony Black）則繳出17分、10助攻的雙十成績。魔術此役三分球34投18中，命中率高達52.9%，與前一戰的28.6%形成強烈對比。

相較於魔術的多點開花，巴恩斯幾乎憑藉一己之力與魔術抗衡。他全場34投19中，攻下生涯新高41分，不僅是職業生涯首次單場突破40分大關，投籃命中數與出手次數也同步刷新個人紀錄。

巴恩斯上半場就展現旺盛的進攻企圖心，前兩節出手24次、命中11球，不斷利用切入與個人單打挑戰魔術防守，試圖幫助球隊掌握主動權。不過，巴恩斯在比賽過程中累積過多犯規，最終6犯離場，讓暴龍在關鍵時刻失去最具威脅性的得分點。

暴龍主力後衛奎克利（Immanuel Quickley）攻下17分，莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）貢獻15分，中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）則有12分11籃板。

值得注意的是，暴龍明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）目前仍因左膝腫脹缺陣，球隊在他缺席的最近3場比賽中已吞下第2敗，也顯示這名明星球員的健康狀況，對多倫多整體戰力具有重要影響。

除了外線火力，罰球表現也是魔術能夠拿下勝利的重要因素。魔術全場獲得29次罰球機會，命中25球，反觀暴龍僅有15次罰球機會，命中11球，雙方光是罰球得分就相差14分。