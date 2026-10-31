NBA／柯瑞承認晃飛唐西奇就是挺隊友！勇士新秀：開心大哥幫我把事情搞定

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天比賽中晃倒湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic），也讓很討厭唐西奇的新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）直呼，「很高興大哥幫我把事情搞定了。」

勇士今天一度落後25分，最終反倒以112：95擊敗湖人，倫德伯格打出生涯最差戰役，只拿到6分，還發生5次失誤、犯滿離場。不過柯瑞全場狂轟31分，還在比賽中晃倒唐西奇，成為比賽焦點，讓部分球迷能淡忘倫德伯格的糟糕表現。

柯瑞賽後也承認，自己確實抱持替倫德伯格出一口氣的心態，「這肯定是其中一部分原因，你就是要挺自己的兄弟。」

不過柯瑞接著強調：「這同時也和比賽本身有關，包括倫德伯格在這場比賽中扮演的角色。我們必須贏球，而要做到這件事，就是要盡可能讓唐西奇打得不舒服。」

倫德伯格賽後談起柯瑞晃倒唐西奇的名場面時笑說，「看到那個畫面真的太棒了，我真的非常開心。我很高興大哥幫我把事情搞定了！。」