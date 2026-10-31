NBA／勇士菜鳥扮殺人魔挑釁唐西奇！僅拿6分還6犯畢業 慘遭湖人球迷瘋狂嘲諷

勇士樂透新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）之間的垃圾話交鋒，近期持續成為球迷關注焦點。

雙方今天在NBA盃小組賽首戰再次碰頭，勇士雖然以112：95完成大逆轉，但倫德伯格個人表現卻相當低迷，全場3投2中僅拿下6分，還發生5次失誤並且6犯提前離場，與唐西奇狂轟37分的表現形成強烈對比，也讓他在賽後遭到湖人球迷猛烈嘲諷。

勇士與湖人上周開幕戰就曾爆發激烈口水戰，當時倫德伯格毫不畏懼唐西奇的明星光環，整場比賽不斷向對方叫囂，甚至嗆聲「你很爛，根本沒辦法在我面前得分」，最後還因此領到技術犯規。

唐西奇也不是省油的燈，面對菜鳥的挑釁不斷以言語回擊，雙方的針鋒相對迅速成為熱門話題。

這次再次交手，倫德伯格甚至在賽前就先製造話題。他穿著經典恐怖電影《月光光心慌慌》殺人魔麥可邁爾斯（Michael Myers）的服裝抵達球場，以充滿萬聖節氣氛的造型亮相，吸引不少球迷目光。

不過，倫德伯格雖然在場外成功吸引關注，進入球場後卻沒能拿出相應表現。

唐西奇此役開賽便火力全開，首節獨拿21分，帶領湖人一度取得25分領先。全場他出賽37分鐘，27投12中包含6顆三分球，攻下37分7籃板5助攻1抄截2阻攻。相較之下，倫德伯格在場上顯得相當掙扎，出賽24分鐘僅貢獻6分、1籃板，不但沒有任何助攻，還出現5次失誤，最終累積6次犯規提前畢業。

如此懸殊的個人表現，也讓先前主動挑起垃圾話戰火的倫德伯格，成為湖人球迷在社群平台上的嘲諷對象。

有球迷挖苦：「倫德伯格賽前搞了那麼多花樣，結果上場只拿6分。」另一名網友則批評：「倫德伯格身高6呎9吋，結果碰到湖人就打得這麼爛，對其他球隊倒是很會打。」

也有人拿正負值比較兩人的影響力，指出即使勇士當時已取得12分領先，倫德伯格的正負值卻是負22，反觀球隊落後的唐西奇仍有正11，形成相當諷刺的對比。

還有球迷抱怨，NBA先前大力炒作唐西奇與倫德伯格之間的恩怨，結果兩人再次碰頭，倫德伯格卻幾乎沒有展現出令人期待的進攻侵略性。