快訊

離大選不到1個月！台中市議員江和樹兒子遭逮 涉嫌經營賭場多人交保

結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

西門町酒吧不當搜索喚醒憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士菜鳥扮殺人魔挑釁唐西奇！僅拿6分還6犯畢業 慘遭湖人球迷瘋狂嘲諷

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士新秀倫德伯格防守唐西奇。 美聯社
勇士新秀倫德伯格防守唐西奇。 美聯社

勇士樂透新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）之間的垃圾話交鋒，近期持續成為球迷關注焦點。

雙方今天在NBA盃小組賽首戰再次碰頭，勇士雖然以112：95完成大逆轉，但倫德伯格個人表現卻相當低迷，全場3投2中僅拿下6分，還發生5次失誤並且6犯提前離場，與唐西奇狂轟37分的表現形成強烈對比，也讓他在賽後遭到湖人球迷猛烈嘲諷。

勇士與湖人上周開幕戰就曾爆發激烈口水戰，當時倫德伯格毫不畏懼唐西奇的明星光環，整場比賽不斷向對方叫囂，甚至嗆聲「你很爛，根本沒辦法在我面前得分」，最後還因此領到技術犯規。

唐西奇也不是省油的燈，面對菜鳥的挑釁不斷以言語回擊，雙方的針鋒相對迅速成為熱門話題。

這次再次交手，倫德伯格甚至在賽前就先製造話題。他穿著經典恐怖電影《月光光心慌慌》殺人魔麥可邁爾斯（Michael Myers）的服裝抵達球場，以充滿萬聖節氣氛的造型亮相，吸引不少球迷目光。

不過，倫德伯格雖然在場外成功吸引關注，進入球場後卻沒能拿出相應表現。

唐西奇此役開賽便火力全開，首節獨拿21分，帶領湖人一度取得25分領先。全場他出賽37分鐘，27投12中包含6顆三分球，攻下37分7籃板5助攻1抄截2阻攻。相較之下，倫德伯格在場上顯得相當掙扎，出賽24分鐘僅貢獻6分、1籃板，不但沒有任何助攻，還出現5次失誤，最終累積6次犯規提前畢業。

如此懸殊的個人表現，也讓先前主動挑起垃圾話戰火的倫德伯格，成為湖人球迷在社群平台上的嘲諷對象。

有球迷挖苦：「倫德伯格賽前搞了那麼多花樣，結果上場只拿6分。」另一名網友則批評：「倫德伯格身高6呎9吋，結果碰到湖人就打得這麼爛，對其他球隊倒是很會打。」

也有人拿正負值比較兩人的影響力，指出即使勇士當時已取得12分領先，倫德伯格的正負值卻是負22，反觀球隊落後的唐西奇仍有正11，形成相當諷刺的對比。

還有球迷抱怨，NBA先前大力炒作唐西奇與倫德伯格之間的恩怨，結果兩人再次碰頭，倫德伯格卻幾乎沒有展現出令人期待的進攻侵略性。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

勇士今天在自家主場打出不可思議逆轉秀，接連克服首節23分落後、第三節9分落後的劣勢，在柯瑞（Stephen Curry）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）聯手攻下52分，以及替補群合力轟進50分的帶動下，以112：95逆轉擊敗湖人。勇士雖然吞下開季3連敗，但近期重整腳步反而拉出一波3連勝。

NBA／連環晃倒唐西奇！柯瑞笑翻：我很久沒大空檔了

勇士隊柯瑞（Stephen Curry）今天在NBA盃面對湖人隊，上演本季至今最具話題的個人秀。第三節一次單打，他連續交叉運球、背後運球再接後撤步，直接晃倒湖人「77號」唐西奇（Luka Doncic），隨後穩穩投進三分球；柯瑞賽後笑稱，自己真的很久沒有獲得那麼大的空檔。

NBA／柯瑞承認晃飛唐西奇就是挺隊友！勇士新秀：開心大哥幫我把事情搞定

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天比賽中晃倒湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic），也讓很討厭唐西奇的新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）直呼，「很高興大哥幫我把事情搞定了。」

NBA／波爾辛吉斯怪病纏身恐退休！勇士考慮認賠分手 柯爾坦言：完全措手不及

金州勇士新賽季才剛展開，就面臨意想不到的人事變動。休賽季以2年4000萬美元合約留下的拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），因持續受到姿勢性直立性心搏過速症候群（POTS）困擾，至今仍未歸隊，甚至傳出正在考慮退休。勇士目前也開始探索交易可能性，讓總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，整起事件的發展完全出乎球隊預料。

NBA／巴恩斯狂轟新高41分仍救不了暴龍 魔術2天內完成復仇

多倫多暴龍今天在NBA盃小組賽首戰迎戰奧蘭多魔術，儘管當家球星巴恩斯（Scottie Barnes）打出生涯代表作，全場狂轟41分，刷新個人單場得分紀錄，卻仍無法帶領球隊守住主場，最終以114比121吞下敗仗。

NBA／勇士菜鳥扮殺人魔挑釁唐西奇！僅拿6分還6犯畢業 慘遭湖人球迷瘋狂嘲諷

勇士樂透新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）之間的垃圾話交鋒，近期持續成為球迷關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。