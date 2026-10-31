NBA／湖人25分領先慘遭勇士逆轉 主帥怒批裁判假摔吹罰雙標

湖人在NBA盃小組賽首戰遭遇難堪逆轉，面對勇士一度取得25分領先，卻在首節結束後攻守全面失序，最終以95：112吞敗。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後除了檢討球隊高達22次失誤，也將矛頭指向裁判，質疑聯盟對假摔及身體接觸的吹判缺乏一致標準。

湖人此役開局氣勢驚人，首節就以38：15取得23分領先，期間最大優勢達到25分，沒想到勇士第二節隨即展開反撲，同樣打出38：15的攻勢，半場結束就將比分追成53：53平手；即便下半場湖人又拉開9分領先，但面對勇士猛烈攻勢卻是難以招架，更讓對手逐漸全面掌控戰局。

總計湖人全場發生多達22次失誤，讓勇士利用失誤攻下27分，成為遭到逆轉的重要原因。瑞迪克賽後被問到球隊面對勇士加強防守壓迫時，為何無法妥善保護球權，他先坦承球員本身確實犯下錯誤，隨後卻話鋒一轉，暗示對裁判判決有所不滿。

「你可以指出一些進攻端身體對抗的問題，我們確實有幾次非法掩護。」瑞迪克表示，「至於其他參與比賽的人，我就把想抱怨的話留到下次再說。」

不過，瑞迪克隨後仍忍不住進一步談論裁判尺度，尤其是NBA對假摔行為的認定，認為不同裁判組之間的標準存在明顯落差。

瑞迪克還引用灰狼總教練芬奇（Chris Finch）日前的發言，強調聯盟教練其實早已針對相關問題進行討論。

「我基本上同意芬奇前幾天說的話。我們之前都在芝加哥，也討論過這個問題，大家都知道球迷希望進攻球員不要再假摔。」瑞迪克說。

他指出，湖人本季遭到吹判的假摔違例，反而都是發生在防守端，這讓他對裁判的判斷標準更加困惑。

「我認為我們所有被吹的假摔違例，都是發生在防守端。現實情況是，每一組裁判都非常不同，對動作的解讀也不一樣。我認為最大的問題就是缺乏一致性。」

瑞迪克特別提到勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的一次爭議動作，認為裁判對於身體接觸與假摔之間的界線，沒有給出令人信服的解釋。

「關於波傑姆斯基那個動作，裁判給我的解釋是雙方有身體接觸。但如果回頭看我們之前在防守端被吹假摔的那些動作，其實同樣都有身體接觸。」

瑞迪克強調，判斷是否假摔，不應只是確認球員之間有沒有碰撞，而是必須觀察動作是否出現不必要的誇張反應。

「有沒有身體接觸根本不是重點，我們要看的是有沒有刻意誇張的動作。但那不是犯規，對吧？自己把身體往後甩，我原本以為那就是假摔的定義。」

此外，瑞迪克也舉出威廉斯（Ziaire Williams）遭吹判進攻犯規的例子，質疑裁判無法用相同邏輯解釋不同判決。

「我得到的解釋同樣是有身體接觸，但推人時本來就會有接觸。威廉斯把雙手往後移動，結果卻被吹進攻犯規，所以那個動作也有接觸。」

瑞迪克最後無奈表示：「我想，我們還是在尋找吹判標準的一致性。」