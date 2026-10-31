NBA／波爾辛吉斯怪病纏身恐退休！勇士考慮認賠分手 柯爾坦言：完全措手不及

金州勇士新賽季才剛展開，就面臨意想不到的人事變動。休賽季以2年4000萬美元合約留下的拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），因持續受到姿勢性直立性心搏過速症候群（POTS）困擾，至今仍未歸隊，甚至傳出正在考慮退休。勇士目前也開始探索交易可能性，讓總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，整起事件的發展完全出乎球隊預料。

柯爾近日接受舊金山灣區體育電台《95.7 The Game》的《Willard & Dibs》節目訪問，談到波爾辛吉斯的近況時，坦承球隊原本對這名長人的回歸抱持樂觀態度，沒想到情況卻在訓練營開始前後急轉直下。

「我們確實完全措手不及，因為整個夏天我們都持續與他保持聯繫，直到訓練營開始之前，一切看起來都還很正常，但之後情況顯然變得糟糕。」柯爾表示。

「自從訓練營開始，他就沒有出現在這裡，而我們必須繼續向前走。老實說，我並沒有花太多時間去想這件事，因為我們真的很忙，每一天都必須做好準備，讓球隊迎接下一場比賽。」

波爾辛吉斯今年休賽季與勇士簽下2年4000萬美元合約，原本被期待能夠利用身高優勢與外線投射能力，為球隊禁區增添更多進攻選擇。然而，這名拉脫維亞長人從新賽季媒體日開始就未曾現身，隨後接連缺席訓練營及季前熱身賽，直到例行賽開打仍未與球隊會合。

根據近期報導，波爾辛吉斯因持續受到姿勢性直立性心搏過速症候群影響，正在考慮是否結束職業生涯。這種疾病可能在患者由躺姿或坐姿轉為站立時，出現心跳異常加快、頭暈及疲倦等症狀，對需要高強度運動的職業球員而言，可能造成不小影響。

由於健康狀況遲遲未能改善，勇士內部目前已不再預期波爾辛吉斯會代表球隊出賽，管理階層也開始評估交易市場，尋找處理這份合約的可能方式。

值得注意的是，波爾辛吉斯近期還因社群媒體動態引發討論。他先前在Instagram發布於西班牙接受牙科檢查的照片，相關消息迅速在網路上流傳，也讓外界更加關注他的行蹤與健康情況。

至於合約方面，波爾辛吉斯雖然與勇士簽下2年總值4000萬美元的合約，但下個賽季的薪資只有300萬美元受到保障，這也可能成為球團未來處理合約與評估交易時的重要考量。

面對這起突如其來的變故，柯爾強調，自己仍會偶爾聯絡波爾辛吉斯，關心他的身體狀況，但不會讓球隊因此停下腳步。

「我們每天的行程都排得很滿，所以我偶爾會聯絡波爾辛吉斯，看看他的狀況如何。但我們必須繼續前進，這就是我們目前唯一能做的事情。」

隨著波爾辛吉斯短期內歸隊的可能性越來越低，勇士也開始將更多機會交給陣中的年輕長人。柯爾特別點名艾克（Graham Ike）與貝西（Charles Bassey），表達對兩人的期待。

「我很喜歡我們陣中的年輕長人，包括艾克和巴錫。我們很期待讓他們上場，也很期待看到他們獲得這些機會。」柯爾說。

至於波爾辛吉斯未來究竟會被交易、繼續休養，或是選擇退休，柯爾表示，相關決策並不屬於自己的職責範圍，而是交由球隊管理階層處理。

「其他事情就不是我的管轄範圍了，那是鄧利維（Mike Dunleavy）與球團管理層的工作。」

柯爾強調，自己現階段最重要的任務，就是帶領現有陣容持續競爭，並找出能夠幫助球隊贏球的最佳組合。

「我每天來到訓練場，就是期待能夠指導這些球員。我們會持續競爭，看看能夠打造出什麼樣的球隊。」