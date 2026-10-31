NBA／向勇士名將伊古達拉學投資！海斯倫：第一檔股票是Nvidia

前熱火隊長海斯倫（Udonis Haslem）最近透露，自己在2020年NBA泡泡園區期間，開始接觸股票市場投資，當時的隊友伊古達拉（Andre Iguodala）教他怎麼投資，Nvidia成為他人生第一支股票。

2020年NBA因新冠疫情在奧蘭多設立封閉式泡泡園區，海斯倫回憶，「當時我有機會和伊古達拉一起打球，也在NBA泡泡園區裡相處一段時間，對很多球員來說，待在園區就是被迫與外界隔離，他們對這段經歷抱持著負面的看法。」

海斯倫接著說：「我的想法不一樣，我把那段時間當成一個機會，讓自己能專心研究那些一直很想了解，卻始終抽不出時間學習的事情。」

哈斯倫透露那段時間，每天早上都會和伊古達拉碰面，一起吃早餐討論股票，「伊古達拉教會我很多東西，我們會一起研究市場，盡可能關注所有能取得的資訊。

當被問到是否還記得，經過伊古達拉指導後，買進的第一檔股票是哪家公司時，海斯倫毫不猶豫地回答：「Nvidia。」

伊古達拉自2013年加盟位在灣區的勇士隊後，就頻繁進出矽谷各大創投公司，以球員身分和地理優勢，累積人脈和市場資訊。視訊軟體Zoom上市前他就投資，加密貨幣交易所 Coinbase和Zynga等多家科技公司也是他投資的項目。