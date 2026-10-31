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NBA／連環晃倒「77」唐西奇！柯瑞笑翻：我很久沒這麼空了

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞晃倒唐西奇。 法新社
柯瑞晃倒唐西奇。 法新社

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勇士隊柯瑞（Stephen Curry）今天在NBA盃面對湖人隊，上演本季至今最具話題的個人秀。第三節一次單打，他連續交叉運球、背後運球再接後撤步，直接晃倒湖人「77號」唐西奇（Luka Doncic），隨後穩穩投進三分球；柯瑞賽後笑稱，自己真的很久沒有獲得那麼大的空檔。

這波進攻發生在第三節剩下6分22秒，柯瑞透過換防對上唐西奇後，先以交叉運球製造空間，再接背後運球與連續後撤。唐西奇試圖跟住腳步卻失去重心、坐倒在地，柯瑞則從容退到三分線外出手命中，現場瞬間陷入沸騰。柯瑞命中後雙手抱頭，連自己都被這波進攻嚇到。

談到當下反應，他說：「我只是想創造一點空間，沒想到會變得那麼狠，但那種時候你還是得保持冷靜。」他接著拿昔日哈登（James Harden）的招牌搖擺慶祝作比喻，笑說以前看到哈登得靠動作讓自己冷靜下來，自己則是「很久沒有這麼空了」這記三分不只是精彩鏡頭，也成為勇士反撲的重要一擊。柯瑞全場轟下31分、投進8記三分球，率隊從最多落後25分的絕境逆轉，以112：95擊敗湖人。

值得一提的是，唐西奇上一戰曾與勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）互噴垃圾話，讓兩隊交鋒增添火藥味。柯瑞賽後被問到是否有替菜鳥隊友撐腰時坦言，確實有這層意思。「當然有一部分是這樣，要支持自己的兄弟。」柯瑞說，「但更重要的是我們得贏球，也得讓唐西奇打得不舒服。他是現在聯盟得分最多的球員，他第一節的表現太不可思議了，我們必須打得更有身體對抗、更有連結，撐過他每一次爆發。」

唐西奇雖攻下37分、7籃板、5助攻，下一波進攻也立刻回敬三分球，但這一夜最難忘的畫面，仍是他倒在地上、看著柯瑞投進三分的那一刻。對38歲的柯瑞而言，招牌運球依然能讓全場驚呼；而他最享受的，顯然還是比賽帶來的純粹快樂。

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