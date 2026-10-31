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NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

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NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞率領勇士演出破紀錄大逆轉。 法新社
柯瑞率領勇士演出破紀錄大逆轉。 法新社

勇士今天在自家主場打出不可思議逆轉秀，接連克服首節23分落後、第三節9分落後的劣勢，在柯瑞（Stephen Curry）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）聯手攻下52分，以及替補群合力轟進50分的帶動下，以112：95逆轉擊敗湖人。勇士雖然吞下開季3連敗，但近期重整腳步反而拉出一波3連勝。

根據統計，勇士成為聯盟自1954-55年賽季引進24秒進攻時限以來，第一支在首節結束時落後至少23分，卻能在上半場結束前將比分追平的球隊。

勇士與湖人上周才在新賽季開幕戰碰頭，當時湖人在主場大勝勇士，這次換成金州主場迎戰，湖人開賽依舊氣勢驚人，尤其當家球星唐西奇（Luka Doncic）首節就火力全開，幾乎憑藉一己之力打爆勇士防線。

唐西奇首節12投7中，包括投進5記三分球，單節狂轟21分、5助攻、2抄截，帶領湖人打出38：15的驚人攻勢，一度取得25分領先，首節結束仍握有23分優勢。不過，勇士並沒有因此放棄，反而在第二節展開猛烈反撲，完全扭轉場上局勢。

以梅爾頓（De'Anthony Melton）獨拿13分為首，帶動勇士替補群合力殺進23分，在第二節回勁一波38：15的猛烈攻勢，將湖人原本建立的23分優勢全部追回，雙方半場結束以53：53戰成平手。

唐西奇在第三節獨拿11分，湖人又重現首節的表現，一度又拉開9分差距，但勇士也再次上演反擊秀；柯瑞單節拿下8分，勇士在第三節後段殺出一波22分比8的進攻高潮，一口氣取得5分超前。這股氣勢延續到第四節，柯瑞和波傑姆斯基各拿下9分，勇士攻守愈來愈順暢，反觀湖人卻是陷入嚴重停滯狀態，唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）只拿到7分，勇士趁勢拉開17分，奠定勝利基礎。

勇士此戰宛如雲霄飛車般的巨大起伏，從落後25分到追平比分，又從落後9分反而取得17分差距的勝利，一來一往之間創下NBA啟用進攻時限制以來，首節結束落後至少20分的球隊，最終贏球最大分差紀錄。

先前這項紀錄同樣由勇士保持。1976年3月4日，勇士面對芝加哥公牛時，首節以18：41落後23分，最後卻以124：110逆轉獲勝，當時的14分勝差一直是歷史最佳，如今相隔超過50年，勇士再次改寫自己保持的紀錄。

這場逆轉勝的最大功臣，仍是勇士當家球星柯瑞，全場轟進8顆三分球，攻下31分6助攻4籃板；波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿到21分6助攻5籃板。梅爾頓16分，尼恩（Georges Niang）11分。至於話題滿滿的樂透新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），此戰沒有太多表現，3投2中得到6分，出現5次失誤。

值得一提的是，柯瑞此役還迎來另一項生涯里程碑，在第四節超越傳奇球星威金斯（Dominique Wilkins）生涯累積的26668分，在歷史得分榜排名提升到第18名。

唐西奇全場攻下37分、7籃板、5助攻，仍無法阻止球隊遭到逆轉。儘管首節就轟下21分，後續3節卻未能維持相同的進攻效率，眼睜睜看著勇士逐漸掌握比賽主導權。

湖人其實也並非沒有透過防守創造機會，全場迫使勇士發生17次失誤，並利用這些失誤攻下25分，其中勇士首節就出現10次失誤，成為湖人一開始能夠迅速拉開比分的重要原因。

然而，湖人未能延續首節的強勢表現，反而在第二節和第四節遭到勇士全面反擊，讓原本看似毫無懸念的比賽出現戲劇性巨大變化。

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