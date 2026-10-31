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NBA／「大頭森」後仰不慎撞進女裁判懷裡！被摟腰尷尬畫面瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克主控布朗森。 法新社
尼克主控布朗森。 法新社

本場賽事

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尼克隊今天在NBA盃東區B組作客76人隊，雖然最終以93：98吞敗，但場上一段意外花絮卻比比賽結果更快在社群平台掀起討論。尼克主控布朗森（Jalen Brunson）一次切入禁區後準備後仰跳投，連續動作讓他自然往場邊退去，正好撞上站在底線觀察戰況的女裁判。

影片可見，布朗森持球晃過防守者後急停、起身準備出手，重心向後移動時並未注意到身後有人，身體直接頂到女裁判。女裁判反射性伸手接住布朗森，雙手剛好環在他的腰部附近，讓這名尼克主將沒有失去平衡。兩人隨即分開，比賽也未因此中斷，不過慢動作畫面曝光後，這段原本只是高速攻守下的自然碰撞，卻被球迷笑稱是「本季最尷尬的裁判救援」。不少網友更打趣表示，布朗森今天不只得面對76人的貼身防守，連底線裁判都得幫忙「補位」。

回到比賽本身，尼克一度在末節落後11分，靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）連拿8分縮小差距，布朗森則在終場前1分32秒投進三分球，幫助尼克以90：89首度反超，不過76人老將詹姆斯（LeBron James）隨即命中關鍵後仰跳投，艾奇康（VJ Edgecombe）接著在進攻時間將盡時飆進三分球，重新要回主導權。最後11.9秒，詹姆斯補進馬克西（Tyrese Maxey）的失手球，替76人鎖定5分勝利。馬克西攻下全場最高27分，詹姆斯貢獻20分、9籃板、8助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）也有21分進帳，帶領76人開季前6戰拿下5勝，並完成對尼克的本季第2勝。

尼克方面，布朗森雖有24分、5籃板、6助攻，唐斯也繳出22分、12籃板雙十，仍無法避免球隊吞下近5戰第4敗。對尼克而言，NBA盃首戰留下的是遺憾；對布朗森而言，今天最讓球迷記住的，可能不是那記逆轉三分，而是一次被裁判穩穩接住的場邊意外。

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