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NBA／韋德先發「0出手0得分」 詹姆斯：數據無法反映貢獻

聯合新聞網／ 綜合報導
韋德。 路透
韋德。 路透

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76人隊今天在主場以98：93險勝衛冕軍尼克隊，先發前鋒韋德（Dean Wade）上場27分鐘，0出手0得分，數據欄只有2籃板、1助攻、3抄截。不過詹姆斯LeBron James）賽後大讚韋德，有數據看不到的貢獻。

76人球星布朗（Jaylen Brown）因傷缺陣，綠葉球員韋德被拉上先發，雖帳面上沒有分數進帳，但詹姆斯賽後受訪時替韋德發聲，「數據不一定能反映一名球員，幫助球隊贏球的貢獻。」

「就像他今晚在防守端做的一切，以及在進攻端的貢獻，包含幫助我們爭取更多出手機會等等，這些都是數據無法完全呈現的價值。」詹姆斯說。

值得一提的是，詹姆斯賽前總是會和隊友做花俏的握手動作，只有韋德沒設計特殊動作，對此韋德表示，「我只有一套簡單的『雇用我吧』握手動作。我盡量不參與那些花俏的握手儀式，因為我真的不會搞那些東西。」

76人 韋德 詹姆斯 LeBron James

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