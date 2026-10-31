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NBA／被布魯克斯「踢蛋」更神勇！金塊穆雷狂轟39分射落太陽
太陽隊今天在主場迎戰金塊隊，上半場狂砍20分的布魯克斯（Dillon Brooks）第三節因「踢蛋」吞惡犯，被驅逐出場。受害者穆雷（Jamal Murray）全場狂轟39分，布勞恩（Christian Braun）也爆砍31分，加上罰球線30：11的絕對優勢，金塊最終就以127：120擊敗太陽。
上半場雙方外線都神準，金塊布勞恩三分球6投全進，豪取22分。太陽則是布魯克斯5投4中砍下20分，半場打完太陽團隊罰球數只有1次；反觀金塊有11次，領先太陽4分進入下半場。
第三節手感火燙的布魯克斯低位單打，踢到加拿大同胞穆雷的重要部位，被吹二級惡意犯規遭驅逐出場，金塊也將分差拉開，帶著10分領先進入末節。末節太陽多次將分差縮小，但穆雷和約柯奇（Nikola Jokic）輪流發揮，終場仍以7分之差拿下勝利。
穆雷全場18投10中，三分球9中7，罰球15中12，狂砍39分8籃板5助攻，有28分集中在下半場。布勞恩16投11中，三分球也是9中7，拿下31分。約柯奇只有18分10助攻7籃板。
太陽方面，布魯克斯退場前出戰21分鐘，12投9中砍下22分。布里吉斯（Miles Bridges）得到24分10籃板。布克（Devin Booker）手感不佳，19投7中，只拿下20分。格里斯佩（Collin Gillespie）拿下16分10助攻4抄截；反觀格林（Jalen Green）全場只得到2分，表現非常差勁。
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