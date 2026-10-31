NBA／專殺公牛！普里查德替補爆砍30分 塞爾蒂克輕鬆奪4連勝

塞爾蒂克今天在NBA盃小組賽首戰迎戰公牛，替補殺手普里查德（Payton Pritchard）攻下全場最高30分，加上泰托姆（Jayson Tatum）也貢獻26分7籃板7助攻，綠衫軍上半場轟垮對方防線，一度取得多達32分領先，最終以125：111輕取公牛，收下近期4連勝，也讓對手苦吞4連敗。

塞爾蒂克近期與公牛交手占盡上風，日前才以35分之差痛宰對手，當時普里查德僅出賽22分鐘，就飆進7記三分球、攻下28分，展現驚人的進攻效率。沒想到雙方短時間內再次碰頭，他又一次成為公牛防線難以解決的問題。

普里查德此役延續火燙手感，開賽就積極尋找得分機會，上半場獨拿20分，帶領綠衫軍迅速建立優勢。全場他17投9中，攻下30分，連續2場面對公牛都有出色表現，成為球隊掌控戰局的最大功臣。

除了普里查德持續提供猛烈火力，泰托姆也在34分鐘上場時間內貢獻26分，另一名明星前鋒喬治（Paul George）則拿下18分、8助攻。綠衫軍從開賽就展現強烈企圖心，無論外線投射或禁區進攻都取得優勢，尤其在籃下持續製造威脅，全場禁區得分高達56分，讓公牛難以有效限制。

隨著普里查德與泰托姆輪番開火，塞爾蒂克在上半場迅速拉開比分，甚至在第二節剩下1分52秒時，將領先差距擴大至32分，幾乎提前奠定勝基。

公牛雖然試圖反擊，但面對塞爾蒂克的攻守壓迫，始終無法有效縮小分差。直到第四節綠衫軍已經提前撤下先發主力，公牛才逐漸追回部分失分，讓最終差距縮小至14分，但仍無法改變敗局。

公牛此役進攻效率低迷，全場92投僅35中，投籃命中率只有38%，即便靠著50次出手三分命中15球，壓過塞爾蒂克全隊僅10顆的表現，但相對低迷的命中率仍無助於追分。

樂透新秀威爾森（Caleb Wilson）攻下公牛全隊最高23分，鮑威爾（Norman Powell）貢獻16分，布澤利斯（Matas Buzelis）則有14分進帳。

前一場交手，公牛全隊發生25次失誤，讓塞爾蒂克利用失誤攻下39分，最終遭到35分差距的慘敗。這次再度碰頭，公牛雖然將失誤次數降至16次，卻仍讓對手藉此得到21分，成為比賽早早失去懸念的重要原因。