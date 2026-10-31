NBA／前5戰狂獲39罰！快艇19歲新秀比肩班凱羅 寫37年罕見紀錄

快艇隊新秀瓦格勒（Keaton Wagler）開季雖全數從板凳出發，卻已靠著強勢切入與造犯規能力，在NBA留下罕見數字。他生涯前5戰合計獲得39次罰球機會，是自2022年班凱羅（Paolo Banchero）以來新秀最多；若限定前5戰都未先發，更是自1989年馬休隆尼斯（Šarūnas Marčiulionis）後的最高紀錄。

瓦格勒最新一戰面對灰狼隊，快艇以101：127吞下4連敗，他全場11投僅2中，仍靠著8罰7中拿下12分、6籃板、3助攻。這8次罰球也讓他前5場的罰球數累積到39次，成為他開季最醒目的招牌，19歲的瓦格勒前5戰場均上場26.4分鐘，能繳出14.4分、4.6籃板、3.4助攻與1抄截，罰球34投27中、命中率87.2%。他的整體投籃命中率目前僅28.6%，仍在適應NBA防守強度與身體對抗，但場均7.8次罰球出手，讓他即使外線或切入終結手感不佳，仍有辦法持續製造得分。

最能凸顯這項價值的，是他日前碰上湖人隊的比賽。瓦格勒當天15投僅4中，卻靠著12罰10中攻下全隊最高21分。當比賽節奏卡住、投籃選擇被壓縮時，他沒有完全消失，而是選擇主動往禁區要碰撞。

談到對手加強肢體防守時，瓦格勒說：「他們顯然想用很強硬的方式對付我，但教練告訴我，如果他們這樣守，就直接過掉他們。我就是照著做，也因此能多次站上罰球線。」這其實正是瓦格勒從大學帶進NBA的本錢。他在伊利諾大學唯一一個球季，37場比賽罰球216投172中、命中率79.6%，改寫隊史新人單季罰球命中紀錄；他當季也繳出17.9分、5.1籃板、4.2助攻與39.7%三分球命中率，成為隊史首位獲得全美共識第一隊肯定的新生。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）已表態，瓦格勒未來能和葛蘭德（Darius Garland）、鄧恩（Kris Dunn）一同留在收官陣容，讓他在有成熟控球手分擔組織壓力的情況下，專心發揮切入、接球投籃與閱讀防守的能力，快艇目前還在解決連敗與低迷進攻，但瓦格勒已證明，即使不是先發、投籃手感也還沒完全到位，他仍能用最直接的方式影響比賽。對一名19歲新秀而言，能持續逼對手犯規、再把罰球穩穩投進，或許正是他最快在NBA站穩輪替的路。