NBA／厄文、佛雷格合砍68分 火箭罰球失準慘遭獨行俠終結不敗之身

休士頓火箭開季4連勝的不敗氣勢，今天在NBA盃小組賽首戰遭到獨行俠終結。

面對厄文（Kyrie Irving）與佛雷格（Cooper Flagg）聯手狂轟68分，火箭即使靠著杜蘭特（Kevin Durant）攻下28分，一度掌握比賽領先優勢，卻在決勝時刻接連錯失關鍵罰球，最終以111：116慘遭逆轉，吞下開季首敗。

隨著火箭不敗金身告破，開季5勝0敗的曼菲斯灰熊，也成為全聯盟唯一保持不敗的球隊。

獨行俠此役展現強大的後場進攻火力，厄文全場19投12中，包括三分球8投5中，攻下全隊最高35分，外加傳出9次助攻，其中26分集中在下半場，第四節更獨拿16分，成為球隊逆轉戰局的最大功臣。

二年級生少主佛雷格同樣表現亮眼，19投13中，攻下33分，尤其他在最後讀秒時刻接連單打命中高難度跳投，與厄文的雙犄角攻勢讓火箭難以防範。

比賽前半段，雙方攻勢互有往來。獨行俠原本一度取得7分領先，但火箭在第2節展開猛烈反擊，單節打出31：17的攻勢，不僅迅速追回落後，更反過來建立7分優勢。

其中，史密斯（Jabari Smith Jr.）在第二節獨拿10分，成為火箭扭轉局勢的重要推手，全場則攻下22分。搭配杜蘭特持續提供得分火力，火箭一度看似有機會延續開季連勝紀錄。

然而，獨行俠進入下半場後逐漸找回進攻節奏，尤其厄文頻頻利用個人突破與外線投射取分，帶領球隊緊咬比分，讓戰況一路僵持至第四節最後階段。

比賽進入決勝時刻，厄文投進關鍵跳投，幫助獨行俠以102：100超前，也讓達拉斯取得此後不再失去的領先優勢。

不過，火箭並非沒有逆轉機會。終場前1分53秒，火箭僅落後2分，生涯罰球命中率高達88%的杜蘭特站上罰球線，原本有機會追平比分，沒想到竟然罕見地連續2罰落空，讓球隊錯失重要機會。

更令火箭扼腕的是，終場前42秒獨行俠又出現失誤，直接將球送到湯普森（Amen Thompson）手中，讓火箭有機會重新掌握戰局。然而，湯普森獲得罰球機會後，同樣發生2罰不中的狀況，讓火箭再次錯失追平比分的良機。

相較於火箭接連在罰球線上失手，佛雷格則展現超齡的關鍵球能力。每當杜蘭特與湯普森錯失罰球機會後，他都能在另一端完成重要進攻，其中還包括一次成功取得加罰機會的「三分打」，持續鞏固獨行俠有限的領先優勢。

中鋒葛佛（Daniel Gafford）此役也拿下18分，並且在終場前11秒、球隊僅領先1分的情況下，穩穩投進2次重要罰球，幫助達拉斯將差距擴大至3分。

最後10秒，獨行俠為了避免火箭透過三分球追平，兩度在握有3分領先時採取主動犯規戰術，不讓對手獲得外線出手機會。厄文則在隨後的進攻回合穩穩把握罰球，成功幫助獨行俠守住勝利。

值得一提的是，厄文此役將個人連續罰球命中數推進至54球，目前是聯盟現役球員最長的連續罰球命中紀錄。

這項紀錄甚至橫跨他長達19個月的傷勢休養期。厄文在2025年3月因左膝前十字韌帶撕裂遭遇重大傷勢，直到本季才重新回到球場，如今不僅找回進攻手感，也持續維持罰球線上的高度穩定性。

火箭陣中除了杜蘭特攻下28分、史密斯貢獻22分，主控范弗利特（Fred VanVleet）也拿下16分，湯普森有15分進帳。至於主力長人森根（Alperen Sengun）則是連兩場缺席。

火箭此役最大的敗因之一，就是罰球命中率不理想。全場33次罰球機會只命中24球，尤其杜蘭特與湯普森在最後2分鐘內接連發生關鍵2罰不中，成了球隊遺憾中止開季4連勝的重要因素之一。