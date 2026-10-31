NBA／湯普森飆7記三分回報主帥信任 字母哥大三元助熱火2連勝

老牌射手湯普森（Klay Thompson）今年轉戰熱火之後遲遲無法找回投籃手感，新賽季前5場比賽，湯普森平均僅7.8分，整體投籃命中率只有31.7%，三分球更是37投12中，命中率32.4%，遠低於個人生涯平均。

不過，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）並未表現出太多擔憂，認為這名經驗豐富的老將不需要因為短期投籃低潮而失去信心。「我認為隨著賽季進行，他的表現會越來越好。」史波史特拉表示。

史波史特拉指出，「湯普森經歷了相當漫長的休賽季。事實上，過去2個休賽季，他都沒有像以前習慣的那樣，在季後賽一路打到很後面，所以這需要一點時間調整。」

除了比賽節奏，史波史特拉也認為湯普森還必須重新適應熱火的戰術體系，以及與新隊友之間的合作方式。

「他正在適應一套全新的系統，也還在找回身體狀態。」史波史特拉說，「我認為等到他真正找回節奏時，將會對我們的進攻產生非常巨大的提升效果。」

史波史特拉強調，即使湯普森目前的命中率不理想，也不代表他已經失去進攻價值。

「事實上，他已經獲得不少很好的出手機會。我相信他最終一定能夠找回準星，而且即使現在命中率不高，他仍然能夠替我們吸引防守注意力。」

主帥對於湯普森的重大信任也在今天「NBA盃」小組賽首戰對溜馬的比賽中收到回報。

湯普森找回準星，全場三分球12投7中轟下25分，繳出加盟後的代表作；另一位開季陷入低潮的明星長人阿德巴約（Bam Adebayo）同樣也是拿溜馬找手感，以14投11中的高效率得到27分9籃板3助攻3抄截。

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅上場31分鐘就攻下31分、17籃板、10助攻，完成加入熱火後的第2場大三元。熱火靠著團隊將近6成的投籃命中率，並且砍進18記三分球，整場比賽最多領先達25分，最終以145比125痛宰對手，收下2連勝。

除了三大主力的強勢發揮，拉森（Pelle Larsson）貢獻18分，米契爾（Davion Mitchell）繳出15分、11助攻的雙十成績，讓熱火整體進攻更加流暢。

就在明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）倒下後，溜馬目前正面臨嚴重傷兵問題，此役全隊只有11名球員能夠出賽。雖然他們開賽就攻下42分，展現猛烈火力；但熱火隨即提升攻守強度，在第二節與第三節合計攻下67分，同時壓制溜馬只得到46分，一口氣扭轉落後局面並且擴大領先優勢。

溜馬陣中以傑克森（Quenton Jackson）攻下24分為全隊最高，奈哈德（Andrew Nembhard）22分，華克（Jarace Walker）拿下14分，席亞康（Pascal Siakam）17投5中僅拿13分5籃板4助攻。