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NBA／詹姆斯關鍵時刻隻手遮天+西蒙斯21分 76人布朗缺陣仍退尼克
76人隊今天主場迎戰尼克隊，末節斷電一度遭反超，但靠著詹姆斯（LeBron James）關鍵時刻的精采發揮，以98：93驚險拿下勝利，開季5勝1敗獨居東區龍頭。
本場比賽76人主將布朗（Jaylen Brown）缺陣，三節打完仍領先9分，不過76人末節後段一度接近3分鐘沒得分，尼克布朗森（Jalen Brunson）飆進底角三分，反倒取得1分領先。
此時詹姆斯挺身而出，低位單打跳投命中，接著尼克布朗森打鐵，76人探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）一記弧頂三分球，取得4分領先。
隨後布朗森站上罰球線2罰1中，馬克西（Tyrese Maxey）上籃沒得手，但詹姆斯搶到籃板補進2分，鎖定比賽勝利。
馬克西攻下全場最高的27分，詹姆斯繳出20分9籃板8助攻的準大三元，西蒙斯（Anfernee Simons）從板凳出發拿下21分。
尼克方面，布朗森砍進24分6助攻5籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）則是進帳22分12籃板。
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