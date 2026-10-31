NBA／雷霆有夠慘！開季2周3先發全倒光 霍姆葛倫至少傷缺2個月

雷霆隊開季才打5場，傷兵名單再傳重擊。中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）右膝髕腱出現小幅撕裂，接受生物性治療後，預計至少缺席8至10周；在威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace）兩名主力已遭重傷的情況下，雷霆也火速補進側翼阿巴吉（Ochai Agbaji），填補陣容深度。

霍姆葛倫近期已連續缺席2戰，原本傷兵報告僅列為右膝髕腱炎，但據ESPN報導，進一步檢查發現髕腱有小幅撕裂，球隊決定讓他接受生物性治療。以8至10周的時程推估，他最快也得等到耶誕節前後才有機會回歸，若復健進度較慢，可能要跨進2027年才能重返球場。

24歲的霍姆葛倫本季雖然只出賽3場，進攻端平均12分寫下生涯新低，但仍能繳出9.3籃板、3阻攻，持續扮演雷霆禁區最後一道防線。他開季前2戰都送出4次阻攻，護框與外線拉開空間的能力，是雷霆體系難以取代的一環，霍姆葛倫受傷，也讓雷霆開季的傷兵潮更加刺眼。明星前鋒威廉斯日前遭遇左腓骨骨折、左踝脫臼與韌帶受損，已完成手術，球團預計在例行賽結束時重新評估；華勒斯則是左肩盂唇撕裂，將接受手術，復出時間尚未公布。加上卡盧索（Alex Caruso）右腳踝扭傷，雷霆短時間內失去多名最重要的攻守輪替。

即使雷霆仍以4勝1敗開季，但陣容深度正遭遇嚴峻考驗。霍姆葛倫生涯原本就受過不少傷勢困擾，菜鳥球季曾因右腳傷勢整季報銷，2024-25賽季也只出賽32場，如今球團勢必會採取更保守的復健策略，避免他在賽季初段冒險提前復出。

為了因應側翼人手荒，雷霆隨即以標準合約簽下26歲的阿巴吉，填滿15人正式名單的最後一席，合約細節尚未公開。阿巴基是2022年選秀第14順位，生涯效力過爵士、暴龍與籃網，263場出賽中有108場先發，平均可貢獻7.2分、2.7籃板，阿巴吉上季分別效力暴龍與籃網，62場比賽平均5.1分、2.3籃板，三分命中率僅26.6%；不過他在2024-25賽季曾替暴龍以場均4次出手繳出39.9%的三分命中率，具備防守、跑動與接球投籃的3D側翼條件。

雖然阿巴基不會是解決雷霆傷病潮的萬靈丹，但在威廉斯與華勒斯兩名主力側翼相繼倒下、霍姆葛倫至少離開兩個月的情況下，這筆補強至少替雷霆多添一名能追防、能衝刺，也能站上外線等待機會的即戰力。原本兵強馬壯的雷霆，接下來得先想辦法撐過賽季最殘酷的第一波考驗。