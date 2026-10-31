NBA／雕像被酸「不像本人」2年後終於換頭 韋德：為何不做得更好？

熱火隊傳奇球星韋德（Dwyane Wade）位於邁阿密卡塞亞中心外的雕像，歷經2年網路迷因洗禮後，終於正式「換頭」。熱火近日完成雕像臉部修整，仍由原班雕塑家操刀；韋德也親自發文說明，承認自己起初很想保護原作，但最終選擇傾聽球迷聲音。

這座8呎高的青銅雕像在2024年10月揭幕，重現韋德2009年面對公牛隊、延長賽投進致勝球後跳上技術台，高喊「這是我的家」的經典瞬間。雕像姿態與情緒充滿張力，臉部卻因與韋德本人差異明顯，引來各界瘋狂調侃，也成為NBA近年最著名的雕像迷因之一。

談到決定更換頭部的原因，韋德在個人文章中寫道：「我必須問自己一個很簡單的問題：如果大家看到那張臉時，感受不到那份連結，為什麼我們不把它做得更好？」

韋德坦言，自己曾全程參與原雕像的製作，因此起初自然想替作品辯護；不過隨著時間過去，他逐漸理解，這座雕像不只屬於自己，更屬於邁阿密與一路支持球隊的球迷，「這不是要抹去原本的作品，也不是不尊重投入心血與才華的藝術家。」韋德強調，「而是願意傾聽，也理解有些事承載的意義，遠超過一個人本身。」

熱火約1年前便開始與原雕塑家阿姆拉尼（Omri Amrany）和雷昂（Oscar León）討論修整計畫，新頭像在芝加哥製作完成後，再運到邁阿密進行2天安裝與色澤調整，讓新舊銅像自然融合。兩位藝術家也表示，看到作品以完整尺寸立在永久位置後，發現仍有能強化肖像神韻的空間，因此決定修正，而不是接受一件還能做得更好的作品。

這座雕像是首座立於熱火主場外的球員雕像，對韋德與城市都別具意義。如今「換頭」完成，韋德希望球迷看到的不只是更像自己的臉，而是2009年那個讓整座邁阿密沸騰的瞬間，「它可能是我的樣子，但永遠是我們的家。」韋德寫道。曾經被笑到出圈的雕像，這次也意外寫下少見的「雕像救贖」故事。