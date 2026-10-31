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NBA／轉戰拓荒者才4戰就傷退！莫蘭特左腿二級拉傷至少休4周

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特左大腿後側肌群二級拉傷。 法新社
莫蘭特左大腿後側肌群二級拉傷。 法新社

拓荒者隊今天宣布，莫蘭特Ja Morant）經MRI檢查後，確定為左大腿後側肌群二級拉傷，將至少缺陣4周。這名27歲後衛今夏才轉戰波特蘭，本季剛打出不錯開局，卻在新東家僅出賽4場後就得暫時高掛免戰牌。

莫蘭特是在對灰熊隊一役第4節拉傷左腿，該場也是他被交易後首度面對前東家。他最終出賽23分鐘，拿下14分、2籃板、3助攻。拓荒者的4周評估期並非確定復出日期，屆時仍得視復健進度與身體反應決定下一步。

對莫蘭特而言，這次傷勢格外可惜，上季他僅出賽20場，休賽季被灰熊交易後，原本期待在拓荒者迎接重新出發。本季例行賽首秀面對太陽隊，他只打23分鐘就高效率拿下14分、5籃板、8助攻、3抄截，幫助拓荒者開局打出21：0猛攻，最終以41分差大勝。

隨後莫蘭特雖在國王隊之戰僅得12分，仍送出7助攻；作客湖人隊時則火力全開，13投9中攻下本季新高23分，另有4助攻，率隊以136：129贏球。從開季4戰來看，他平均可貢獻15.8分、2.5籃板、5.5助攻、1抄截，投籃命中率54.2%、三分球命中率42.9%，在場正負值更高達+10.3。

這樣的表現或許還不是巔峰時期場均破25分的莫蘭特，卻展現更成熟、有效率的打法。他不必獨自扛起所有得分任務，能與里拉德（Damian Lillard）、阿夫迪亞（Deni Avdija）共享球權，透過切入吸引防守、為隊友創造空檔，正是拓荒者開季3連勝的重要原因。

如今少了莫蘭特，里拉德將得承擔更多持球與組織重任，哈勒戴（Jrue Holiday）和韓德森（Scoot Henderson）也得填補後場輪替空缺。拓荒者原本靠著深度與快節奏成為西區開季驚喜，如今卻得在缺少一名最具爆發力控衛的情況下，證明這套陣容並非只能依賴莫蘭特。

莫蘭特 拓荒者 Ja Morant

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