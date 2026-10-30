快訊

無底薪還要拚業績？ 眼科醫揭柳營奇美「侮辱性薪資」：有良心的就餓死

耳背被妻逼就醫…醫師夾出「4塊陳年異物」傻眼 阿北驚呼：夭壽

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／批年度獎項只是行銷操作？布朗砲轟媒體投票偏心：根本人為創造

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗開砲。 路透
布朗開砲。 路透

費城76人明星前鋒布朗（Jaylen Brown）近日公開質疑NBA個人獎項的評選制度，認為年度MVP、最佳球員等榮譽，經常受到媒體喜好、球星人氣及行銷包裝影響，未必能夠完全反映球員的真實價值。

布朗更直言，這些獎項不過是人為制定的評價標準，如果球員過度追求外界認可，反而可能永遠無法獲得真正的滿足。

「誰是世界上最好的球員？誰應該拿下今年的MVP？所有這些問題其實都是主觀的。」布朗表示。

他認為，NBA個人獎項大多仰賴媒體投票決定，但投票者未必完全依照球員表現做出選擇，有時候反而會偏向自己喜歡的球星，或是符合特定故事發展的候選人。

「那些握有投票權、能決定你是否得獎的媒體，有時候就是把票投給自己偏愛的球員，或是他們希望看到某個故事成真的對象。」布朗進一步指出，聯盟與外界對球星的形象塑造，同樣可能影響個人榮譽的歸屬。

「這跟那些事情根本沒有關係，說穿了就是行銷。」布朗說，「這些東西一直在變動，如果我不斷追逐那些變來變去的標準，就永遠不會感到滿足，也永遠不會真正快樂。」

現年29歲的布朗，職業生涯已經5度入選明星賽、2度進入年度最佳陣容前三隊，2024年拿下東區冠軍賽MVP及總冠軍賽MVP，協助綠衫軍登上聯盟最高殿堂。儘管擁有多項個人榮譽，布朗卻強調，自己早已不把獎項視為衡量職業生涯成功與否的唯一標準。

「我根本不在乎自己能不能得獎。」布朗表示，「我真正重視的是與球隊、隊友有關的事情，是休息室裡發生的事。」

「我今天是不是一個好領袖？我今天如何面對逆境？我是否已經竭盡所能幫助球隊贏球？我有沒有做出犧牲？當我需要站出來說話時，我有沒有勇敢表達？」

布朗強調，這些問題才真正決定一支球隊能否建立穩定的贏球文化。「這些才是打造勝利環境的要素，也是建立贏球文化真正需要的東西。」

談到個人獎項的價值時，布朗更進一步提出尖銳批評，直指外界過度追逐的榮譽，本質上只是由特定人士自行設計出來的制度。

「人們追逐的那些獎項，以及所有來自外界的認可，其實根本沒有那麼重要。那些都是人為創造出來的。」他接著說：「有人發明了一個獎項，再弄出一個所謂的評選委員會，然後根據某些標準把獎頒給球員，但那些標準究竟是什麼，根本沒有人真正清楚。」

布朗認為，如果一名球員將自己的身分價值建立在獎項及外界評價之上，最終只會陷入無止境的比較，甚至失去對自己人生的掌控。

「如果你把自我認同全部綁在那些事情上，你永遠不會快樂。」

他強調：「我不會讓任何人或任何事情，決定我的快樂或內心的平靜。」

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／SGA怎麼了？場均罰球數降至聯盟第50 得分榜前18名最慘

雷霆隊開季拿下4勝1敗佳績，但主力球員威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）和卡盧索（Alex Caruso）接連受傷，且當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的罰球數量明顯減少。

NBA／19歲飆大三元寫多項紀錄 灰熊探花布瑟：感覺前景一片光明

灰熊今天作客拓荒者主場，在新科探花布瑟（Cameron Boozer）展現全能身手，僅上場28分鐘就高效轟下18分、12籃板、12助攻外帶2抄截，不僅收穫個人NBA生涯首個大三元，更以19歲104天之齡超越詹姆斯（LeBron James），締造史上最年輕達成大三元的前鋒紀錄，終場灰熊也以124：103輕取拓荒者，豪取開季5連勝。

NBA／批年度獎項只是行銷操作？布朗砲轟媒體投票偏心：根本人為創造

費城76人明星前鋒布朗（Jaylen Brown）近日公開質疑NBA個人獎項的評選制度，認為年度MVP、最佳球員等榮譽，經常受到媒體喜好、球星人氣及行銷包裝影響，未必能夠完全反映球員的真實價值。

NBA／愛德華面臨雙膝危機！專家憂重演葛里芬悲劇：失去驚人爆發力

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）新賽季才剛打出驚人表現，就因右膝傷勢被迫接受手術，預計將缺席約2個月。更令人擔憂的是，這名25歲的明星後衛過去就曾受到雙膝傷勢困擾，如今再次動刀，也讓運動醫學專家對他的長期健康狀況提出警告，認為愛德華未來可能必須調整仰賴爆發力的比賽風格。

NBA／送走莫蘭特灰熊卻更強！ 19歲布瑟狂送大三元 超越詹皇紀錄

美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天靠菜鳥布瑟繳出大三元的歷史級表現，終場以124比103擊敗波特蘭拓荒者，保住開季不敗金身。拓...

NBA／雷霆開季遇傷兵大海嘯！主力悍將接連倒下 SGA淡定不擔心

上季衛冕失利的雷霆新賽季捲土重來，沒想到才剛起步，就面臨嚴峻的傷兵考驗，包括明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）、中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）及後衛華勒斯（Cason Wallace）接連倒下，讓球隊原本引以為傲的防守體系受到衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。