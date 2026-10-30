NBA／批年度獎項只是行銷操作？布朗砲轟媒體投票偏心：根本人為創造

費城76人明星前鋒布朗（Jaylen Brown）近日公開質疑NBA個人獎項的評選制度，認為年度MVP、最佳球員等榮譽，經常受到媒體喜好、球星人氣及行銷包裝影響，未必能夠完全反映球員的真實價值。

布朗更直言，這些獎項不過是人為制定的評價標準，如果球員過度追求外界認可，反而可能永遠無法獲得真正的滿足。

「誰是世界上最好的球員？誰應該拿下今年的MVP？所有這些問題其實都是主觀的。」布朗表示。

他認為，NBA個人獎項大多仰賴媒體投票決定，但投票者未必完全依照球員表現做出選擇，有時候反而會偏向自己喜歡的球星，或是符合特定故事發展的候選人。

「那些握有投票權、能決定你是否得獎的媒體，有時候就是把票投給自己偏愛的球員，或是他們希望看到某個故事成真的對象。」布朗進一步指出，聯盟與外界對球星的形象塑造，同樣可能影響個人榮譽的歸屬。

「這跟那些事情根本沒有關係，說穿了就是行銷。」布朗說，「這些東西一直在變動，如果我不斷追逐那些變來變去的標準，就永遠不會感到滿足，也永遠不會真正快樂。」

現年29歲的布朗，職業生涯已經5度入選明星賽、2度進入年度最佳陣容前三隊，2024年拿下東區冠軍賽MVP及總冠軍賽MVP，協助綠衫軍登上聯盟最高殿堂。儘管擁有多項個人榮譽，布朗卻強調，自己早已不把獎項視為衡量職業生涯成功與否的唯一標準。

「我根本不在乎自己能不能得獎。」布朗表示，「我真正重視的是與球隊、隊友有關的事情，是休息室裡發生的事。」

「我今天是不是一個好領袖？我今天如何面對逆境？我是否已經竭盡所能幫助球隊贏球？我有沒有做出犧牲？當我需要站出來說話時，我有沒有勇敢表達？」

布朗強調，這些問題才真正決定一支球隊能否建立穩定的贏球文化。「這些才是打造勝利環境的要素，也是建立贏球文化真正需要的東西。」

談到個人獎項的價值時，布朗更進一步提出尖銳批評，直指外界過度追逐的榮譽，本質上只是由特定人士自行設計出來的制度。

「人們追逐的那些獎項，以及所有來自外界的認可，其實根本沒有那麼重要。那些都是人為創造出來的。」他接著說：「有人發明了一個獎項，再弄出一個所謂的評選委員會，然後根據某些標準把獎頒給球員，但那些標準究竟是什麼，根本沒有人真正清楚。」

布朗認為，如果一名球員將自己的身分價值建立在獎項及外界評價之上，最終只會陷入無止境的比較，甚至失去對自己人生的掌控。

「如果你把自我認同全部綁在那些事情上，你永遠不會快樂。」

他強調：「我不會讓任何人或任何事情，決定我的快樂或內心的平靜。」