NBA／愛德華面臨雙膝危機！專家憂重演葛里芬悲劇：失去驚人爆發力

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）新賽季才剛打出驚人表現，就因右膝傷勢被迫接受手術，預計將缺席約2個月。更令人擔憂的是，這名25歲的明星後衛過去就曾受到雙膝傷勢困擾，如今再次動刀，也讓運動醫學專家對他的長期健康狀況提出警告，認為愛德華未來可能必須調整仰賴爆發力的比賽風格。

愛德華本季開局火力全開，前4場比賽平均狂轟33.3分、4.8籃板、3.5助攻，展現問鼎得分王的實力。然而，灰狼近期透過進一步影像檢查，發現他的右膝出現問題，最終決定安排關節鏡手術，讓愛德華只能暫時遠離賽場。

雖然目前傳出的復原時間約為2個月，但灰狼球團尚未正式公布膝蓋傷勢的具體診斷，也沒有詳細說明手術處理的部位。

運動醫學專家傑佛瑞斯醫師（Dr. Evan Jeffries）近日在節目中分析，從愛德華預計休養的時間判斷，不排除接受的是半月板相關手術，但這仍只是根據現有資訊提出的推測，並非球團確認的診斷結果。

傑佛瑞斯指出，愛德華上賽季就曾受到同一側右膝問題困擾，當時外界得到的說法是「跑者膝」，但他對先前傳出的膝蓋腫脹情況格外在意。

「我很好奇，他去年是不是就已經有半月板的問題，只是球隊沒有公開說明？」傑佛瑞斯表示，「因為他們當時談到膝蓋腫脹的方式，有時候更像是關節內部的軟骨問題，而不只是所謂跑者膝涉及的肌腱問題。」

不過，他也強調，以上只是根據愛德華過去的傷病紀錄進行分析，不能直接認定他先前就存在半月板傷勢。真正讓傑佛瑞斯感到憂心的，是愛德華受影響的並非只有右膝。

愛德華上季季後賽期間，也曾發生另一側膝蓋過度伸展的傷勢，如今右膝又必須動刀，等於年僅25歲就已經接連遭遇雙膝問題。

「現在他兩邊膝蓋都出過狀況，而且才25歲。」傑佛瑞斯說，「這確實讓人有點擔心，你會開始思考他的長期運動能力是否可能受到影響。」

傑佛瑞斯特別提到，愛德華的比賽方式高度依賴運動能力，無論是高速切入、衝擊籃框，或是起跳完成高難度進攻，都需要強大的下肢爆發力，而這類型球員一旦反覆受到膝傷困擾，往往必須更加謹慎。

他還以昔日灌籃王葛里芬（Blake Griffin）為例，說明膝蓋傷勢可能對爆發型球員造成的長期影響。「對於愛德華、葛里芬這類擁有驚人彈跳能力的球員，我最擔心的就是葛里芬當年經歷的事情。」

葛里芬在膝傷之後失去原本強大爆發力，打法也面臨轉變。 美聯社

傑佛瑞斯指出，葛里芬過去曾因膝傷接受手術，之後逐漸失去原本令人驚豔的部分運動能力，這也是他認為愛德華必須特別注意的風險。

不過，他強調，愛德華與葛里芬的進攻條件並不完全相同。愛德華除了具備出色的切入及彈跳能力，也擁有優秀的外線投射技巧，因此即使未來運動能力有所下降，仍然有機會維持高水準表現。

「我們不能否認他是一名爆發力非常驚人的球員，他喜歡衝擊籃框，也喜歡在禁區上空完成進攻，但他同時也是非常出色的射手，進攻武器相當完整。」

只是傑佛瑞斯認為，隨著膝蓋接連出現問題，愛德華未來可能必須思考，是否需要減少部分高度依賴身體爆發力的進攻方式。

「這確實讓人擔心他的長期能力。他未來是否必須學會在比較不依賴爆發力的情況下打球？我認為有這種可能。」

節目共同主持人艾瑞克（Eric）也認為，愛德華即使失去部分運動優勢，仍有足夠的技術成為優秀球員，但他的爆發力本身就是讓防守者最難應付的武器。

「就算拿掉那些運動能力，他依然會是一名好球員。但對防守者來說，最可怕的地方就是你知道他隨時可能突然爆發，這會讓你一直感到不安。」

艾瑞克也提醒，現階段不應過早斷定愛德華的身體能力一定會衰退，但隨著年齡增長，反覆膝傷是否產生長期影響，確實值得關注。

「我們不是說他突然就會失去運動能力，我相信他仍然會很有爆發力。但我確實很好奇，例如等到他30歲時，身體狀態究竟會變成什麼樣子。」

對灰狼而言，愛德華預計缺席2個月，已經對新賽季的整體戰力和戰績造成不小衝擊，但相比短期戰績，這名年輕球星能否維持健康、延續長期競爭力，顯然更加重要。