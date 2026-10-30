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NBA／SGA怎麼了？場均罰球數降至聯盟第50 得分榜前18名最慘

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，右）。 路透
亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，右）。 路透

雷霆隊開季拿下4勝1敗佳績，但主力球員威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）和卡盧索（Alex Caruso）接連受傷，且當家球星亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander）的罰球數量明顯減少。

亞歷山大上季場均獲得9次罰球，攻下31.1分，整體投籃命中率55.3%。雖然只是小樣本，但本季出賽5場，平均只有4.8次罰球，攻下26.0分，整體投籃命中率45.9%。

亞歷山大上季場均得分聯盟第2，場均罰球數僅次唐西奇（Luka Doncic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和阿夫迪亞（Deni Avdija）。

本季亞歷山大場均得分聯盟第7，場均罰球數聯盟第50，場均得分榜前18名只有亞歷山大場均罰球數低於5次；反觀唐西奇仍有10次暫居第1。

值得一提的是，聯盟本季加強4大吹判重點，包括進攻球員以非持球手推開防守者、掩護時雙手推人、無球防守時限制對手移動，以及攻防雙方在直線突破路徑上的身體碰撞。

雷霆 亞歷山大 Shai Gilgeous-Alexander

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