NBA／SGA怎麼了？場均罰球數降至聯盟第50 得分榜前18名最慘

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）新賽季才剛打出驚人表現，就因右膝傷勢被迫接受手術，預計將缺席約2個月。更令人擔憂的是，這名25歲的明星後衛過去就曾受到雙膝傷勢困擾，如今再次動刀，也讓運動醫學專家對他的長期健康狀況提出警告，認為愛德華未來可能必須調整仰賴爆發力的比賽風格。

2026-10-30 18:18