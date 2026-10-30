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NBA／送走莫蘭特灰熊卻更強！ 19歲布瑟狂送大三元 超越詹皇紀錄

中央社／ 洛杉磯29日綜合外電報導
灰熊菜鳥布瑟寫紀錄。 美聯社
灰熊菜鳥布瑟寫紀錄。 美聯社

曼菲斯灰熊今天靠菜鳥布瑟（Cameron Boozer）繳出大三元的歷史級表現，終場以124比103擊敗波特蘭拓荒者，保住開季不敗金身。拓荒者球星莫蘭特（Ja Morant）首度倒戈戰老東家，卻在傷退中遺憾收場。

法新社報導，在今年6月NBA選秀會以探花之姿加盟灰熊的19歲小將布瑟，今天全場繳出18分、12籃板與12助攻的全能數據。

這場在拓荒者主場進行的比賽，焦點原本全集中在拓荒者後衛莫蘭特首度對決前東家。莫蘭特在2019年選秀會被灰熊以榜眼籤挑中，2020年榮膺年度最佳新人，並在效力曼菲斯7年期間晉升為聯盟頂級球星。

然而，莫蘭特在灰熊時期曾兩度遭到長期禁賽，上賽季更因多次傷勢困擾僅出賽20場，最終在今年6月被交易至拓荒者。

莫蘭特今天攻下14分、2籃板與3助攻，但在第四節因腿後肌拉傷提前退場。

反觀布瑟成了全場最耀眼的主角。他以19歲又103天的年紀，成為NBA史上締造大三元第2年輕的球員，僅次於吉迪（Josh Giddey）在2022年寫下的19歲又84天紀錄。

布瑟賽後表示：「感覺很棒，我會繼續保持下去。球季才剛開始，我們還有77場比賽要打，未來還會有更多表現。」

灰熊今天共有8名球員得分達兩位數，替補上陣的史都華（Isaiah Stewart）也貢獻18分。灰熊贏球後開季戰績來到5勝0敗，與同為5勝0敗的休士頓火箭隊並列聯盟目前僅存維持不敗之身的隊伍。

灰熊 拓荒者 大三元

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