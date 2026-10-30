NBA／雷霆開季遇傷兵大海嘯！主力悍將接連倒下 SGA淡定不擔心

上季衛冕失利的雷霆新賽季捲土重來，沒想到才剛起步，就面臨嚴峻的傷兵考驗，包括明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）、中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）及後衛華勒斯（Cason Wallace）接連倒下，讓球隊原本引以為傲的防守體系受到衝擊。

面對3名重要防守球員同時高掛免戰牌，總教練戴格諾（Mark Daigneault）不得不重新調整輪替，增加老將與新秀的上場機會，試圖在陣容不完整的情況下維持競爭力。

雷霆過去能夠成為聯盟頂尖強權，除了當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的進攻能力，更重要的是球隊擁有多名具備出色防守能力的球員。其中，威廉斯能夠防守多個位置，霍姆葛倫提供禁區護框與協防能力，華勒斯則是外圍防線的重要支柱。

如今3人同時缺陣，讓雷霆在防守對位、換防輪轉及禁區保護方面，都必須重新尋找解決方案。尤其缺少多名防守主力後，球隊更難以維持過去高強度的防守壓迫，也考驗教練團的臨場調度能力。

戴格諾坦言，傷兵問題已經迫使球隊改變原本的輪替安排，不僅部分球員必須承擔更多責任，就連過去上場時間有限的年輕球員，也開始獲得更多實戰機會。

在目前的調度安排中，雷霆選擇讓經驗豐富的威廉斯（Kenrich Williams）進入先發陣容，同時增加另一位長人威廉斯（Jaylin Williams）的出賽時間，希望利用「雙威廉斯」的經驗與團隊配合能力，填補部分防守缺口。

除此之外，教練團也開始擴大年輕球員的使用範圍，包括新秀瑪拉（Aday Mara）、史提茲（Bennett Stirtz）及迪克斯（Josh Dix），都獲得替補上場的機會。

這樣的安排雖然可能讓雷霆短期內付出磨合代價，但戴格諾認為，對於球隊的長遠發展而言，未必完全是壞事。

「我們現在有很多新球員上場，也有不少人必須扮演與過去不同的角色，這是我們需要投入時間培養的部分。」戴格諾表示。

他指出，讓年輕球員提前接受NBA正式比賽的考驗，有助於他們熟悉球隊戰術、提升臨場判斷能力，也能為球隊建立更有深度的輪替陣容。

戴格諾直言，「隨著他們不斷累積實戰經驗，就會持續進步。這對球員本身有幫助，可以讓他們的能力更加全面，對整支球隊也有好處。」

即使面臨傷兵侵襲，雷霆憑藉陣容深度依舊處變不驚。 路透

換言之，雷霆目前的應變方向，不是單純依靠剩餘主力增加上場時間，而是透過擴大輪替，讓不同球員逐漸適應新的責任，避免整支球隊的運作過度集中在少數人身上。

尤其當威廉斯與霍姆葛倫缺陣，雷霆更需要其他鋒線及禁區球員主動承擔防守任務，同時透過團隊協防與輪轉，彌補個人防守能力上的差距。

至於進攻端，雷霆仍有亞歷山大負責帶領球隊，而米契爾（Ajay Mitchell）也有繳出兩戰轟59分的強勁表現，證明其他球員仍具備分擔得分重任的能力。

對於雷霆接連遭遇傷兵打擊，身為球隊領袖的亞歷山大倒是顯得相當冷靜，認為這並非球隊第一次碰上類似困境。

過去2個賽季，雷霆就曾陸續面臨威廉斯、霍姆葛倫、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、卡盧索（Alex Caruso）及米契爾等人輪番長時間缺陣的情況，因此球隊早已累積不少應付傷兵潮的經驗。

「這不是我們以前沒有經歷過的事情，這就是NBA的一部分，事情就是如此。」亞歷山大表示。

當被問到是否因為主力接連缺陣，讓自己必須承擔更多責任，甚至增加體能與心理上的負擔時，亞歷山大也沒有表現出擔憂。

「我並不覺得自己比以前更加疲憊，也不認為這段時間比職業生涯其他階段更加辛苦。這就是NBA，而且現在才剛開季。」

對雷霆而言，接下來的重點將是如何在主力恢復健康之前，建立足以支撐例行賽的替代輪替。除了讓老將承擔更多責任，也必須持續給予年輕球員實戰機會，並依照不同對手調整防守策略。

戴格諾也強調，球隊目前確實還有許多需要改善的地方，隨著新球員逐漸熟悉角色，整體表現仍有提升空間。