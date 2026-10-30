NBA／19歲飆大三元寫多項紀錄 灰熊探花布瑟：感覺前景一片光明

灰熊今天作客拓荒者主場，在新科探花布瑟（Cameron Boozer）展現全能身手，僅上場28分鐘就高效轟下18分、12籃板、12助攻外帶2抄截，不僅收穫個人NBA生涯首個大三元，更以19歲104天之齡超越詹姆斯（LeBron James），締造史上最年輕達成大三元的前鋒紀錄，終場灰熊也以124：103輕取拓荒者，豪取開季5連勝。

此役布瑟手感發燙，全場10投6中，包含三分球5投4中，罰球2記全進，正負值高達全場最佳的「＋21」。他在不強行單打的情況下頻頻串聯全隊，談到個人表現，布瑟賽後笑著表示，「就是要依靠隊友，你給隊友傳幾球、送出外線助攻，大家就會漸漸找到感覺，防守自然也會更關注他們，這也為其他人打開了空間。」

布瑟坦言，球隊能以5勝0敗完美開局的感覺非常美妙，「上季的日子顯然不好過，能夠以這樣的態勢展開新季，前景一片光明。今晚的比賽非常有趣，每個人都能得到發揮機會，這是一場很棒的團隊勝利。」

憑藉此戰的出色發揮，布瑟不僅成為本屆新秀中首位砍下大三元的球員，也是史上第二年輕的大三元得主，僅次於公牛一哥吉迪（Josh Giddey），在前鋒位置更是超越詹姆斯成史上最年輕。他更與傳奇名宿「大Ｏ」羅伯森（Oscar Robertson）並列，成為史上第二位在生涯前幾場保持不敗且能締造大三元的球員。